„Es darf zum preiswerten ÖPNV keine schmerzfreie Alternative geben“

Rostock

Ob der kostenlose Nahverkehr wirklich zum Umstieg und zum Autoverzicht anregt, bleibt abzuwarten. Uneins in der Frage sind sich auch OZ-Leser, die darüber diskutieren, wie der Klimaschutz gelingen kann. Einige deutsche Städte jedenfalls preschen jetzt in Sachen Umweltschutz vor und testen den kostenlosen Nahverkehr. Ab 2020 gibt es Gratis-Fahrten im bayrischen Augsburg und in Monheim am Rhein. Nachbarland Luxemburg wird übrigens das erste Land, in dem flächendeckend keine Tickets mehr gebraucht werden. Die Idee zum kostenlosen Nahverkehr indes ist nicht neu: 1998 führte die Stadt Templin in Brandenburg Gratisfahrten ein. Da seinerzeit aber so viele Menschen auf die Busse umstiegen, dass weitere Fahrzeuge angeschafft und eingesetzt werden mussten, wurde das Projekt fünf Jahre später wieder beendet.

Kerstin Ramusschreibt mit Blick auf die Gratisfahrten: „So sähe ein Klimapaket aus! Ob kostenlos dauerhaft umsetzbar ist, halte ich für zweifelhaft (aber wünschenswert).“ Und: „Eine drastische Preissenkung wäre als Anreiz auch schon eine Alternative zu den bestehenden Gegebenheiten.“ Carsten Penzlin fragt: „Überall? Welche Kommune in MV kann sich denn kostenlosen ÖPNV leisten? In Rostock spricht die RSAG von über 60 Millionen Euro Kosten. Es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn die Tarife stabil blieben. Mehr geht nur, wenn der Bund kräftig zuschießt. Das kann man bei dem jetzigen Verkehrsminister aber vergessen, der hat andere Prioritäten.“

Michael Gellenthin betont: „Die Frage ist doch immer nur, wen der Nahverkehr was kostet. Oder fahren die Fahrer ehrenamtlich, und der Strom wird kostenfrei erzeugt und abgegeben?“

Karin Jennerjahn setzt mit Ironie hinzu: „Aber dafür werden doch Reisen mit dem ICE günstiger.“ Da gerate der tägliche Weg zur Arbeit doch fast zur Nebensache, so Jennerjahn. Henry Fiddikeist überzeugt: Auf lange Sicht werde man in Deutschland nicht um eine sehr deutliche, flächendeckende Preissenkung für ausnahmslos alle Menschen herumkommen. Klar sei zudem, dass dies nicht ohne neue Finanzierungskonzepte gelingen werde. „Genau da ist eine der wichtigsten Stellschrauben für ökologisches Wirtschaften und Umweltschutz. Es darf zum preiswerten öffentlichen Personentransport keine schmerzfreie Alternative geben. Das dann entstehende Mobilitätssystem hätte auch neue interessante Betätigungsfelder für die großen Autohersteller in Deutschland. Das wäre ein echter Schritt nach vorne und würde international wie ein Blitz einschlagen“, glaubt der OZ-Leser. Voraussetzung sei eine stabile Finanzierung. „Ohne Solidargemeinschaft im Land, also auch weg von den gesellschaftlichen Mauern, geht das aber nicht. Erst, wenn wir uns von diesen Mauern in der Gesellschaft befreien, werden wir im Umkehrschluss solche Serviceleistungen für alle Menschen in unserem Land erleben. Es braucht Zeit, und es ist machbar, wenn wir es wirklich wollen.“

Carsten Haltaushält das für einen „Traum“. Und Peter Kon notiert: „Ich befürchte, dass diesen Überlegungen eine massive Lobbyismusfront entgegensteht, welche momentan mit verbundenen Augen in die E-Mobilitäts-Sackgasse rennt.“

Von Juliane Lange