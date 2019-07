Zinnowitz

Am Sonnabend, dem 10. August ,gibt es wieder vinetische Zuckertüten auf der Ostsee-Bühne in Zinnowitz. Alle Mädchen und Jungen, die an diesem Tag zur Schule kommen, sind am Abend auf die große Vineta-Bühne eingeladen und erhalten aus den Händen der Darsteller eine spezielle Zuckertüte – gefüllt mit Vineta-T-Shirt, CD und anderen Überraschungen. Danach können die Kleinen die Aufführung „Vineta – Der Klang des Goldes“ erleben.

Um Anmeldungen wird gebeten

Es gehört seit Jahren zur Tradition der Festspiele, dass die Abc-Schützen am Einschulungstag auch eine vinetische Zuckertüte erhalten. Damit genug Zuckertüten gepackt werden können, wird um Anmeldung bei der Vorpommerschen Landesbühne unter der Telefonnummer 03971 7 2688802 oder direkt an der Vineta-Kasse in Zinnowitz gebeten.

OZ