Helfer aus MV unterstützen die Aufräumarbeiten an der Ahr. Sie berichten von erschütternden Bildern in den Katastrophengebieten. „Wie viele Tote sich noch in den Schlammmassen befinden, in verschütteten Kellern liegen, weiß keiner“, sagt der Leiter des Katastrophenschutzes. Das THW aus MV baut eine mobile Kfz-Werkstatt auf. Hoteliers starten Hilfsangebote.