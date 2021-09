So schlank und fit wie heute war die 44-Jährige noch nie. Innerhalb eines Jahres hat sie sich unglaublich verändert – dank der eigenen Willenskraft und der Unterstützung durch die Stralsunder Adipositas-Experten vom Helios-Hanseklinikum. Zum ersten Mal will Steffi Lange nun am Rügenbrückenlauf teilnehmen.