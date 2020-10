Eskalation bei Corona-Kontrolle in Stralsund: Restaurant-Chefin erhebt schwere Vorwürfe

Stralsund

Ein Polizeieinsatz im griechischen Restaurant „Jorgos“ in der Stralsunder Altstadt wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln ist am Mittwochabend eskaliert. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag hätte ein Gast aus Hamburg die Beamten eingeschaltet, weil ein Kellner beim Bedienen nicht den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug.

Auch sollen die persönlichen Daten der Gäste nicht erfasst worden sein, um die Nachverfolgung bei einer möglichen Corona-Infektion zu gewährleisten. Dem Vorgang gingen die Beamten nach – und verhafteten im Verlauf des Einsatzes einen 29-Jährigen. Dabei gingen die Beamten laut Restaurant-Inhaberin mit unangemessener Härte vor. Sie kritisiert gegenüber der OZ das Vorgehen der Polizisten scharf und wirft ihnen Misshandlung vor.

Laut Polizei zeigte sich der junge Mann schon bei der ersten Kontaktaufnahme den Beamten gegenüber aggressiv. Der in Stralsund wohnende Georgier äußerte sein Unverständnis über die Corona-Maßnahmen der Landesregierung und war darüber hinaus nicht bereit, der Polizei seine Personalien anzugeben. Der Mann sei dann zunehmend aggressiver geworden, habe die Polizisten beleidigt und versucht, zwei von ihnen mit der Faust zu schlagen. Der 29-Jährige wurde daraufhin zur Polizeidienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen.

Mann trug keine Maske wegen Atembeschwerden

Laut der Restaurant-Inhaberin hätte es dazu gar nicht kommen müssen. „Bei dem Kellner handelt es sich um meinen Mann“, sagt die Georgierin im OZ-Gespräch. „Er hat aber an diesem Tag nicht gearbeitet, sondern lediglich am Ende des Abends den Kassenabschluss gemacht.“ Sie bestätigt, dass ihr Mann keine Maske getragen hat. „Davon bekommt er Atemprobleme“, so die junge Frau. Dies hätte er den Beamten auch erklärt. „Er war etwas angetrunken. In seiner Aufregung hat er viel mit den Händen gestikuliert, um sich zu erklären.“

Dieses Verhalten wäre ihrem Mann als aggressiv ausgelegt worden, daraufhin hätte die Polizei Verstärkung gerufen. „Sie haben uns behandelt wie Kriminelle. Dabei bewirten wir in Stralsund schon lange Gäste.“ Ihre Gaststätte am Kanal gäbe es seit 1991, seit rund sieben Jahren würde ihre Familie den Laden führen. Bis jetzt hätten sie noch keine Probleme mit der Polizei gehabt.

Polizisten zogen dem Mann die Hose aus

Die Szene, die ihr Mann dann erlebt hat, hätte die Familie jedoch erschüttert. Insgesamt rückten drei Streifenwagen an. „Es müssen am Ende acht Polizisten gewesen sein“, berichtet seine Frau. Einer der Polizisten hätte ihren Mann geschubst, dann sei die Situation eskaliert. „Mehrere Polizisten haben ihn runter gedrückt, sodass er keine Luft mehr bekam. Sie haben ihn auch geschlagen.“ Ihr Mann hätte sich gewehrt. Ein Gast hätte noch versucht, beruhigend auf die Situation einzuwirken – doch dafür war es zu spät. „Sie zogen ihn in den Wagen und zogen ihm die Hose aus.“

Betreiber-Familie will sich einen Anwalt nehmen

Nur in Unterhose hätte er auch mehrere Stunden in der Zelle verbringen müssen. „Er hat ziemlich viele blaue Flecke. Damit war er am Donnerstag beim Arzt. Am Freitag muss er zu einem Chirurgen.“ Von der Stralsunder Polizei sei sie enttäuscht. „Er wurde misshandelt, erdrückt und nur mit einem Schlüpfer in die Zelle gesperrt. Als wäre er ein Terrorist. Das ist er aber nicht.“ Die Familie will sich nun einen Anwalt nehmen.

Polizei-Sprecher verteidigt Vorgehen

Polizeisprecher Matthias Müller verteidigte das Vorgehen der Polizeikollegen. „Sieben Kollegen waren dort. Drei davon haben körperlich eingegriffen. Sie haben den Mann vorher mehrfach gewarnt. Dieser gab gezielte Faustschläge auf die Beamten ab“, sagt Müller und schildert die Bedrohungslage. Ob dem Mann im Wagen die Hose ausgezogen worden sei, könne er nicht sagen. Auf dem Revier sei so eine Maßnahme jedoch auch zum Schutz gedacht. „Wir müssen die Leute voll untersuchen. Gefährliche Gegenstände können sich auch in Körperöffnungen befinden“, erklärt Müller.

Die Landtagsabgeordnete Ann-Christin von Allwörden ( CDU) stärkt den Beamten den Rücken. „Masken dienen dem Gesundheitsschutz“, sagt sie. „Sie sind nicht dazu da, Menschen zu gängeln. Unsere Polizeibeamten haben so schon genug zu tun, es ärgert mich maßlos, wenn Leute aus Trotz keine Masken tragen und unsere Polizeibeamten damit zum Einschreiten zwingen“, sagt sie.

Laut eigener Aussage würden die Gaststätten-Betreiber in ihrem Lokal die Corona-Maßnahmen in der Regel einhalten. „Wir platzieren die Menschen weit auseinander, nehmen Kontaktdaten auf. Ich selbst trage auch Maske, obwohl ich schwanger bin“, sagt sie. Trotzdem könne es vorkommen, dass man bei großem Andrang mal eine Maßnahme aus den Augen verliert.

Wie die Corona-Regeln umgesetzt werden, davon wird sich auch das Ordnungsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen überzeugen. Laut Sprecher Olaf Manzke wurde ein Verfahren eingeleitet, dazu wird es demnächst eine Anhörung geben. Die Höhe eines möglichen Bußgeldes wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Insgesamt wurden bisher fast 1000 Verfahren eingeleitet, die Höhe der Bußgelder beläuft sich auf insgesamt 24 000 Euro. „Die meisten sind aus der Anfangszeit der Pandemie und waren Verstöße gegen die Kontaktsperre“, erklärt Olaf Manzke. Verfahren gegen Gastronomen seien bisher selten. „Wenn wir Hinweise bekommen, gehen wir denen nach“, erklärt er auf OZ-Anfrage.

Am Tag nach dem Einsatz sei die Behörde fündig geworden, so Manzke. „Der Betrieb lief normal weiter. Eine Kellner trug den Mundschutz richtig, eine Bedienung hatte den Mundschutz unterhalb der Nase, ein Mitarbeiter trug keine Maske. Das Erfassen der Kontaktdaten war nachlässig“, zählt der Landkreis-Sprecher die Ergebnisse der Kontrolle auf.

Staatsanwalt wird im Fall auch aktiv

Doch die Restaurant-Betreiber müssen jetzt nicht nur mit einem Bußgeld rechnen, weil gegen Corona-Bestimmungen verstoßen wurde. Denn die Polizei hat gegen den Kellner eine Strafanzeige aufgenommen, unter anderem wegen versuchter Körperverletzung. Aber auch der Verdacht der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte steht im Raum.

„Wir sind über die Anzeigen informiert und werden ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann einleiten“, sagt Oberstaatsanwalt Marc Engelhardt auf OZ-Anfrage und bestätigt damit, dass die Stralsunder Staatsanwaltschaft in dem Fall aktiv wird. Nach den neuesten Informationen zu den Vorwürfen der Restaurant-Inhaberin rechnet er zudem mit einer Gegenanzeige gegen die Polizisten. Doch die liege noch nicht vor.

Von Kay Steinke und Ines Sommer