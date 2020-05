Essen gehen in der Corona-Krise: Das sind die neuen Regeln für den Restaurantbesuch in MV

Rostock/Schwerin

Für viele kam der am Montagabend von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) verkündete Neustart für das Gastgewerbe in MV dann noch überraschend. Ab 6. Mai dürfen die Gaststätten und Cafés im Land wieder öffnen. Vom 18. Mai an dürfen Gäste aus dem Land auch wieder in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen übernachten. Zum 25. Mai soll dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden. Damit wäre Pfingsturlaub an der Ostsee oder in der Mecklenburgischen Seenplatte wieder für alle Bundesbürger möglich.

Geringste Infektionszahlen bundesweit

Die Lockerungen in den letzten 14 Tagen hätten gut funktioniert, die Infektionslage sei weiter stabil, erklärte Schwesig die Lockerungsmaßnahmen. Seit dem 16. April waren die registrierten Neuinfektionen im Land mit einer Ausnahme jeweils einstellig, laut Schwesig lag die Zahl im Durchschnitt bei etwa vier am Tag. Mit 43 Infizierten pro 100 000 Einwohner verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern die geringste Infektionsquote bundesweit.

Aufatmen in der Tourismusbranche

„Der Tourismus kehrt nach deprimierenden Wochen in das Leben zurück. Darüber freuen wir uns“, reagiert Tobias Woitendorf, Chef des Tourismusverbandes MV. Für die Umsetzung habe die Branche Stufenpläne und Schutzkonzepte erarbeitet. Auch Lars Schwarz, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband MV, ist zunächst zufrieden, spricht von „guten Signalen in den dunkelsten Stunden, in der sich die Branche in MV jemals befunden hat“. Nicht glücklich sei man allerdings mit der Obergrenze von 60 Prozent Auslastung in Hotels.

Gaststättenbesuch mit strengen Auflagen

Die weiteren Öffnungen allerdings sind nur unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen möglich. Für Gaststätten gibt es bereits einen Vorab-Regel-Katalog. Für Hotels sollen weitere Vorgaben in den nächsten Tagen folgen.

Wer im Restaurant essen will, muss vorab einen Tisch reservieren.

Um 21 Uhr müssen die Restaurants schließen.

Alle Gäste müssen sich mit Namen und Adresse registrieren lassen, damit für den Fall eine Corona-Erkrankung die Infektionsketten lückenlos verfolgt werden können.

An einem Tisch dürfen maximal sechs Personen sitzen. Für die Aufteilung der Tische und Sitzplätze gilt: Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden.

Für die Kellner und Servicekräfte gilt Mundschutzpflicht, für Gäste jedoch nicht.

Buffets sind nicht erlaubt. Außerdem dürfen Salz-, und Pfefferstreuer nicht geteilt werden.

