Eugal startet Betrieb ohne Gas aus der Nord Stream 2

Der erste Strang der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal ist fertig und mit Gas gefüllt. Nach Testtransporten soll am 1. Januar der kommerzielle Betrieb starten, wie der Fernleitungsnetzbetreiber Gascade in Kassel am Freitag mitteilte. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf ( Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Dazwischen liegen rund 480 Kilometer Rohre.

Russisches Erdgas von Nord Stream 2 ableiten

Die Eugal ist vorrangig deshalb gebaut worden, um russisches Erdgas aus der Nord Stream 2 abzuleiten. Die Fertigstellung der Nord Stream 2 verzögert sich allerdings, weil Dänemark erst im Oktober die Genehmigung für den Trassenbau um Bornholm gab. Inzwischen haben die USA Sanktionen gegen die am Bau beteiligten Firmen beschlossen. „Die Eugal wird auch Transporte durchführen können, wenn die Nord Stream 2 nicht zum 1.1. 2020 fertig gestellt ist“, sagte Gascade-Sprecher George Wüstner der OSTSEE-ZEITUNG. Die entsprechenden Gasmengen kommen demnach aus der Nel-Pipeline (Nordeuropäische Erdgasleitung), die nahe dem Anlandungspunkt Lubmin über eine Verbindung zur Eugal verfügt. „Über diesen Verbindungspunkt können dann Gasmengen in die Eugal eingespeist werden und den Buchungen entsprechend Richtung Süden weitertransportiert werden.“

Erster Strang seit 2011 in Betrieb

Über die Nel und die Opal (Ostsee-Pipelne-Anbindungsleitung) wird das Gas aus der ersten Nord-Stream-Trasse abgeführt, die 2011 in Betrieb ging. Der erste Strang der Eugal hat in etwa dieselbe Kapazität wie die Nel. Künftig könnte auch Nord-Stream-Gas aus der Opal über die Eugal nach Süden strömen. Die Bundesnetzagentur hatte im September die Einschränkung der Transportkapazität der Opal verfügt und damit ein Urteil der Europäischen Union umgesetzt.

Projekt kostet drei Milliarden Euro

Nach der Fertigstellung des zweiten Eugal-Stranges soll von Januar 2021 an die volle Kapazität der Leitung von bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich bereitstehen. Das gesamte Projekt kostet laut Gascade knapp drei Milliarden Euro. Mehr als 2500 Menschen arbeiteten nach Unternehmensangaben zu Spitzenzeiten an der Trasse. Die Gascade Gastransport GmbH als Gemeinschaftsunternehmen von BASF und Gazprom betreibt ein deutschlandweites Gasfernleitungsnetz von rund 2900 Kilometern Länge.

Von Martina Rathke/dpa