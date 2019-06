Nossentin/Rostock

Auch mehr als 48 Stunden nach dem Absturz von zwei Eurofightern am Fleesensee kommt die Region nicht zur Ruhe: Am Dienstagabend erschütterten mehrere Explosionen die Ruhe rund um den kleinen Ort Nossentin. Die Bundeswehr musste Teile eines Wracks gezielt sprengen. Und: Die Luftwaffe hat weitere Soldaten in die Region verlegt.

Rettungssystem wurde entschärft

Das Luftwaffen-Kommando bestätigte auf Nachfrage die Sprengungen: „An einem der Wracks musste eine Rettungssystem entschärft werden. Es enthielt noch Explosivstoffe“, sagt eine Sprecher. Nach OZ-Informationen verfügen die Schleudersitze der Jets über zwei unabhängige Systeme, die im Falle eines Absturzes den Piloten aus dem Eurofighter katapultieren. Sie schießen die Flieger samt Sitz mit vom Flugzeug weg. Sollte ein System ausfallen und nicht auslösen, ist noch ein redundantes Notsystem verfügbar. „Dieses System musste entschärft werden, damit die Ermittler gefahrlos das Wrack untersuchen können“, so der Luftwaffen-Sprecher. Die Bundeswehr betonte erneut, dass die drei Jets, die am Montag zu einer Übung über der Müritz aufgestiegen waren, allesamt unbewaffnet waren.

Ursache weiter unklar

Zur Unglücksursache machte die Luftwaffe nach wie vor keine Angaben. Am Mittwoch wurde aber das Personal an der Unglücksstelle erneut aufgestockt: 500 Soldaten sind dort mittlerweile – zum Teil in Schutzanzügen – im Einsatz. Sie durchkämmen ein 15 Quadratmeter großes Gebiet systematisch nach den Wrackteilen. „Wohin die Teile gebracht werden und ob die Unglücksmaschinen in einer Halle rekonstruiert werden, entscheidet allein der General Flugsicherheit“, heißt es aus dem Luftwaffen-Kommando. Der General Flugsicherheit ist eine unabhängige Ermittlungsstelle innerhalb der Bundeswehr. Sie untersteht allerdings nicht den Kommando-Strukturen der Luftwaffen. „Die Kameraden führen ihre Ermittlungen absolut unabhängig durch, sind nicht in unsere Hierarchien eingebunden.“

Gerüchte, wonach der 27 Jahre alte Pilot, der bei dem Unglück ums Leben kam, durch einen Fehler des Rettungssystems in der Maschine starb, kommentierte die Luftwaffe nicht: „Wir nehmen grundsätzlich nicht zu Gerüchten Stellung.“ Bereits am Montag hieß es aber, dass der Mann vermutlich schon in der Luft an schweren Verletzungen gestorben sei. Der zweite Pilot, ein Oberstleutnant, konnte Dienstag die Rostocker Uni-Klinik verlassen. Er gilt als einer der erfahrensten Eurofighter-Piloten der Luftwaffe, hat mehr als 3700 Flugstunden. Beide Flieger waren in Laage stationiert, stammen aus der Region Rostock. Wann eine Trauerfeier beim Geschwader „Steinhoff“ stattfinden wird, ist weiter offen.

Andreas Meyer