Rostock

Nur 40 Meter von einer Kita entfernt hat sich ein Trümmerteil in den Boden gebohrt. Fast einen halben Meter tief. Dass die Menschen an der Müritz – vor allem in den kleinen Orten, in deren Nähe die Eurofighter aus Laage abstürzten – nun Angst haben, das ist absolut verständlich. Sie haben die brennenden Flieger gesehen, die Trümmer und erlebt, wie schnell aus einer Übung tödlicher Ernst werden kann.

Und deshalb ist es auch richtig, über die Sicherheit bei diesen Übungen zu diskutieren. Welche Sicherheitsstandards gelten? Was macht die Bundeswehr, um Gefahren für die Bevölkerung auszuschließen? Die Landes- und Lokalpolitik verlangt Antworten. Und die muss es geben. Keine militärische Geheimniskrämerei.

Aber: Auf die Übungen in der Luft wird die Bundeswehr nicht verzichten können, werden wir alle nicht verzichten können. Terroristen, die Flugzeuge kapern, internationale Konflikte und neue Bedrohungen von außen: Möge der Ernstfall nie eintreten, Deutschland muss dennoch darauf vorbereitet sein. Auch die Luftwaffe. Und so viel Ehrlichkeit muss sein: MV ist nunmal dünner besiedelt als das Ruhrgebiet, als Niedersachsen, als Bayern.

Andreas Meyer