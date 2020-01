Rostock

Verschiedene metallisch glänzende Blautöne, scharf umrissene gelbe Flächen, schwarze Streifen, ein Kranich vor einem stilisierten Eisernen Kreuz, ein gelber Schriftzug: „15 Jahre Eurofighter“: Der Kampfjet 31+18, stationiert beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ in Laage, ist kaum wiederzuerkennen.

Große Teile des zuvor einheitlich silbergrauen Fliegers wirken wie frisch aus der Lackiererei. Einer recht kreativen, künstlerisch ambitionierten Lackiererei.

„Carbon Warrior“

In Wirklichkeit sind es bunte Folien, mit denen der Kampfjet beklebt wurde. Entworfen haben das außergewöhnliche Design des „Carbon Warrior“ in den Farben des Verbandes Hauptfeldwebel Thomas Köplin von der Instandsetzungsstaffel des Geschwaders in Laage und Stabsfeldwebel Stefan „Harry“ Thrun vom Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ in Wittmund.

Zeitraffer-Video: So wird ein Eurofighter foliert

Und umgesetzt? Mitten in der Rostocker Innenstadt: im Printzentrum. Hier, in der ehemaligen Hauptpost am Neuen Markt, arbeiten Mediengestalter, denen kaum ein Auftrag zu abgefahren ist. An Rechnern, Laminiergeräten, Schneidemaschinen, riesigen Multifunktionsdruckern.

Inhaber René Geschke erinnert sich: „Im April letzten Jahres wurden wir von der Luftwaffe gefragt, ob wir einen Kampfflieger bekleben wollen.“ Anlass: die Stationierung der ersten Eurofighter im April 2004 in Laage. Zusammen mit einem langjährigen Partner, der Metallbau und Werbetechnik GmbH „Neonlicht“ aus Bargeshagen bei Rostock, „haben wir uns um den Auftrag beworben. Und ihn bekommen“, erzählt Geschke.

Von Thomas Luczak