Grevesmühlen/Upahl/Sülzetal

Jörg Methner gehört zu der Sorte Bürgermeister, die so leicht nichts aus der Fassung bringen. Der Sozialpolitiker muss eine Kommune verwalten, die finanziell so klamm aufgestellt ist, dass der Haushalt konsolidiert werden muss. Das heißt, nur die Pflichtausgaben werden bezahlt. 

Einblick in das Logistikzentrum von Amazon in Sachsen-Anhalt: Sülzetals Bürgermeister Jörg Methner (SPD) ist froh über die Ansiedlung. Quelle: Michael Prochnow

Der Sandkasten für die Kita, die Extraausrüstung für die Feuerwehr oder der Zuschuss für das Vereinsfest bleiben unerfüllte Wünsche. Und das, obwohl die Kommune, in der rund 9600 Menschen vor den Toren Magdeburgs leben, über eines der größten Gewerbegebiete der Region verfügt. 400 Hektar ist es groß. Und ein nicht unerheblicher Teil davon gehört Amazon. Was erklärt, weshalb sich Upahl und Grevesmühlen für die Kleinstadt interessieren. Denn Amazon erweitert sich. Neben Dummerstorf bei Rostock, wo das Logistikzentrum bereits im Bau ist, soll auch zwischen Upahl und Grevesmühlen ein solches entstehen. Allerdings eine Nummer kleiner.

Denn das größte Logistikzentrum in Europa steht in Sülzetal, 13 Fußballfelder würden theoretisch in die Halle passen, die im August 2020 eröffnet wurde. 1800 Männer und Frauen sind dort beschäftigt. „Ich war, das gebe ich offen zu, anfangs sehr skeptisch, als die Anfrage von Amazon kam“, sagt Jörg Methner. „Aber inzwischen habe ich meine Meinung komplett geändert.“ Das habe, so der Sozialdemokrat, nicht nur damit zu tun, dass er so ziemlich alle Vorurteile über Bord geworfen habe, was zum Beispiel die Arbeitsbedingungen und die Auswirkungen auf die Region betreffe, sondern auch mit dem Engagement des Konzerns für Sülzetal.

14 Männer und Frauen aus Nordwestmecklenburg

Neben Jörg Methner sitzen an diesem Tag im Besprechungsraum des Logistikzentrums Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler, Upahls Gemeindeoberhaupt Steve Springer sowie weitere Kommunalpolitiker sowie die führenden Köpfe von Stadtwerken und Zweckverband. 14 Leute insgesamt plus ein Redakteur der Ostsee-Zeitung.

Besuch aus NWM im Logistikzentrum von Amazon in Sachsen-Anhalt: Hier Stadtvertreter Stefan Baetke (von links), Zweckverbandschefin Sandra Boldt und Gemeindevertreter Andreas Gerber. Quelle: Michael Prochnow

Amazon hatte die Nordwestmecklenburger eingeladen, sich ein Bild von dem Betrieb zu machen, der in etwas kleinerer Form in spätestens drei Jahren auch an der A 20 in Nordwestmecklenburg eröffnet werden soll.

140 000 Pakete werden dort im Schnitt täglich bewegt. Im Logistikzentrum werden die Waren aus den Fabriken und von den Herstellern von Lastwagen angeliefert und dann weiter per Lastwagen in die Verteil- und Sortierzentren gebracht. Von dort rollen dann die Transporter mit dem auffälligen Amazon-Schriftzug zu den Kunden. Und immer, wenn ein Paket beschädigt wird, oder die Ware schadhaft ist, profitieren die Menschen rund um den Standort davon. „Etwa 4000 Artikel pro Monat verteilen wir allein von hier zum Beispiel an die Tafel und das Tierheim“, erklärt Standortleiter Patrick Geiger. Tierfutter und haltbare Lebensmittel gehören mit zum Standardsortiment des Konzerns. Neulich stand ein ganzer Lkw mit Spielen vor dem Büro von Jörg Methner. „Die haben wir dann an die Kindertagesstätten verteilt.“

Zur Galerie 13 Fußballfelder groß ist das Logistikzentrum in Sülzetal bei Magdeburg. 1800 Menschen arbeiten dort.

„Die Heimlichtuerei hat mich auch gestört.“

Die Heimlichtuerei, sagt der Bürgermeister, habe auch ihn gestört damals bei der Planung. Die Kommunalpolitiker mussten sogar eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. „Selbst als die Halle fast fertig war, gab es keine öffentliche Erklärung von Amazon, dabei fehlte nur noch das Schild.“ Dass Amazon erst mit der Eröffnung öffentlich in Erscheinung tritt, habe, so Pressesprecher Thorsten Schwindhammer, mit der Philosophie des Konzerns zu tun. „Die Kritik daran bekommen wir immer wieder zu hören, aber so läuft das nun mal. Wir können es nicht ändern, leider.“ Deshalb nun der Besichtigungstermin in Sachsen-Anhalt, um das Image aufzupolieren.

Einblick in das Logistikzentrum von Amazon in Sachsen-Anhalt: Betriebsratsvorsitzender Dirk Herbst (orange Weste) erklärt die Arbeitsabläufe. Quelle: Michael Prochnow

Während Bürgermeister Jörg Methner davon berichtet, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Kommune und Amazon funktioniere, räumt Dirk Herbst mit den Vorurteilen auf, die ihm täglich um die Ohren fliegen. Der Betriebsratsvorsitzende hat bis vor ein paar Jahren American Football gespielt, was man ihm sehr deutlich ansieht. Seit zehn Jahren ist er bei Amazon, war Bereichsleiter, hat mehrere Standorte mit aufgebaut und lebt nun in der Magdeburger Börde und kümmert sich um die Belange der 1800 Angestellten, die alle einen festen Arbeitsvertrag haben und aus rund 60 Nationen stammen. 12,17 Euro ist das Einstiegsgehalt, 13,43 Euro pro Stunde gibt es nach zwölf Monaten, wer weitermacht, erhält nach zwei Jahren einen unbefristeten Vertrag und kommt dann auf 2714 Euro brutto im Monat, was einem Stundenlohn von 14,22 Euro entspricht. „Wir reden hier von ungelernten Kräften. Und was viele vergessen, sind die vielen Leistungen, die Amazon neben dem Gehalt bietet“, erklärt Dirk Herbst.

Sechs-Tage-Woche

Sechs Tage die Woche läuft der Betrieb bei Amazon, an Sonn- und Feiertagen ist frei. Wer Überstunden macht, bekommt 50 Prozent obendrauf, werden Überstunden angeordnet, was in Saisonzeiten wie Weihnachten der Fall ist, zahlt das Unternehmen 100 Prozent mehr. Die Kantine ist subventioniert, das Ticket für den ÖPNV mit 50 Euro im Monat ebenfalls. „Das Märchen, dass es keine Toilettenpausen gibt, das hören wir immer wieder“, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Es sei nicht so, dass es überhaupt keine Forderungen gebe vonseiten der Belegschaft gebe. „Aber bisher haben wir immer eine Lösung gefunden mit der Betriebsleitung, das ist die Realität.“ Ein eigenes Testzentrum hat das Logistikzentrum auf dem Gelände eingerichtet. Denn als der Betrieb am 3. August startete, war die Pandemie längst da. „Wir kennen hier nur das Arbeiten unter Corona“, sagt Standortleiter Patrick Geiger. „Und wir haben dank der ganzen Maßnahmen hier auch durchgearbeitet, es gab keinen größeres Ausbruch.“

Hamster mussten umgesiedelt werden

Die Sorge, dass es nicht genügend Arbeitskräfte gebe, trieb auch Bürgermeister Jörg Methner um. Ebenso wie die Frage nach dem Verkehr. „Als wir gehört haben, wie viele Menschen hier arbeiten sollen, gab es durchaus Bedenken.“ Doch das habe sich schnell gelegt. Dirk Herbst berichtet, dass der Start am 3. August 2020 mit 250 Mitarbeitern erfolgt sei. „Nach 14 Wochen hatten wir 1600, und ich rede von eigenen Leuten, keine Leiharbeiter.“ Mehr als die Hälfte davon kommt aus einem Umkreis von bis zu 40 Kilometern. „Dass Betriebe dichtmachen mussten, weil ihnen Mitarbeiter abgeworben wurde – davon habe ich nichts gehört“, sagt Jörg Methner. Dafür sei endlich wieder Leben im Ort. „Vorher saßen drei Leute im Zug, heute ist die Bahn sehr gut ausgelastet.“

Das größte Problem, erinnert sich der Bürgermeister, sei bei der Planung übrigens ein anderes gewesen. „Wir mussten Hamster umsiedeln, die hier gelebt haben. Davon macht sich niemand eine Vorstellung, was das für ein Aufwand war.“ Dass hochwertiger Ackerboden versiegelt worden sei, sei schade, findet er. Zumal die Magdeburger Börde über Bodenwerte um die 100 verfügt. „Aber hätten wir deshalb diese Chance vergeben sollen? Nein.“

Von Michael Prochnow