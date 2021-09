Rostock

Sich durch ein Büfett an Köstlichkeiten und Trendgerichten aus aller Herren Länder schlemmen, ohne dafür um die Welt reisen zu müssen – das klingt verlockend. In Rostock ist das bald möglich. Das eigenen Angaben zufolge größte Streetfood-Festival macht Station in der Hansestadt. Damit OZ-Leser und Leserinnen nach Herzenslust schlemmen können, verlosen wir Essensgutscheine für das Event.

Tapas, Thai-Curry, Burger, süße und frittierte Leckereien, Craft-Biere und Smoothies: Das und mehr soll vom 17. bis 19. September im Stadthafen serviert werden. Wie die Agentur Crowd Event ankündigt, nehmen an die 60 Foodtrucks Kurs auf die Hansestadt. Ihr Ziel: die Haedgehalbinsel. Sie soll sich für drei Tage in ein Schlaraffenland verwandeln, in dem die mobilen Garküchen Speisen frisch zubereiten.

3 x 20-Euro-Schlemmer-Gutschein zu gewinnen

Wer sich hier nach Herzenslust durch die internationale Speisekarte probieren möchte, ohne dafür zu bezahlen, hat mit der OZ die Chance dazu: Wir verlosen drei Verzehrgutscheine im Wert von je 20 Euro.

Süße und herzhafte Leckereien aus aller Welt werden im Stadthafen aufgetischt. Quelle: Crowd Event GmbH

Das ist ganz nach Ihrem Geschmack? Dann beantworten Sie uns einfach folgende Frage: Wie heißt das Mixgetränk, dass aus Zutaten wie Obst, Milchprodukten oder Gemüse hergestellt wird? Ist das Softi, Smoothie oder Sloppy?

Beantworten Sie die Fragen in unserem Gewinnspiel und registrieren Sie sich im Anschluss. Einsendeschluss ist der 16. September 2021, 12 Uhr. Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort losen wir die drei Gewinner aus. Diese werden dann von uns benachrichtigt und in der Zeitung sowie online veröffentlicht.

Zur kulinarischen Weltreise im Rostocker Stadthafen können Genussmenschen am Freitag (17. September) von 14 bis 22 Uhr, am Samstag (18. September) von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag (19. September) von 11 bis 20 Uhr aufbrechen. Auf dem Veranstaltungsgelände gelten die allgemeinen Corona-Hygieneregeln. Eine Testpflicht soll es laut derzeitigen Planungen nicht geben.

Weitere Infos: www.streetfood2021.de

Von Antje Bernstein