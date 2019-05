Schwerin

Die Schlappe von SPD und CDU sorgt für ein Stühlerücken bei den Kandidaten aus Mecklenburg-Vorpommern im Europaparlament. Die Nordost-SPD muss ihren Sitz abgeben. Weil ihre Partei künftig nur noch bis zu 16 Abgeordnete nach Brüssel entsenden kann, schafft die Rostockerin Iris Hoffmann, die auf Listenplatz 19 angetreten war, den Wiedereinzug nicht. Für Hoffmann wäre es die zweite Amtszeit gewesen.

Bei der Union war dagegen Zittern angesagt: Ob es für ihren langjährigen EU-Abgeordnetem Werner Kuhn zu einer dritten Amtszeit reicht, blieb zunächst unklar. Das vorläufige Endergebnis der Europawahl wurde in den frühen Morgenstunden erwartet. Die Auswertung der Ergebnisse war bei der CDU komplizierter, weil sie als einzige Partei mit Landes- statt Bundeslisten antrat.

Jubelstimmung dagegen bei den Grünen im Nordosten: Sie können künftig gleich zwei Vertreter nach Brüssel schicken. Das ergaben die Hochrechnungen am Abend. Neben dem sicher gewählten Reinhard Bütikofer kann sich auch Niklas Nienaß aus Rostock Hoffnungen auf ein EU-Mandat machen. Der 26-Jährige kandidierte auf Listenplatz 18, hatte nach dem Auszählungsstand am Abend Anspruch auf 22 Sitze.

Linke-Kandidat Scholz sicher drin

Auch MV-Kandidat Helmut Scholz (Linke) konnte seinen Sitz in Brüssel erfolgreich verteidigen. Mit ihm ziehe „ein ausgewiesener Handelsexperte für die Belange Mecklenburg-Vorpommerns“ in das EU-Parlament, so die Schweriner Parteispitze.

AfD-Mann

Die AfD schickt trotz gutem Landesergebnis von mehr als 18 Prozent keinen Vertreter aus MV nach Brüssel. Für den Schweriner Hagen Brauer habe es „leider nicht ganz gereicht“, teilte Landessprecher Leif-Erik Holm mit. Nach aktuellem Stand der Auszählung kommt die AfD bei der Europawahl in MV auf 19,1 Prozent.

Für eine Überraschung sorgte Robert Gabel aus Greifswald. Der 39-jährige Politikwissenschaftler trat auf Platz zwei der Bundeslist der Tierschutzpartei an. Nach den ersten Hochrechnungen würde das ausreichen.

Nicht so gut sieht es dagegen für Arne Gericke aus: Bündnis C, die fundamental-christliche Partei des Kandidaten aus Tessin ( Landkreis Rostock), stand in MV am Abend bei nur 0,2 Prozent. Sollte sich das bundesweit bestätigen, würde es nicht reichen, seinen Sitz in Brüssel zu verteidigen. Gericke war 2014 ins EU-Parlament gewählt worden, damals noch für die Familienpartei.

Gerald Kleine Wördemann