Stralsund

Die Veranstaltungsbranche in MV fordert verlässliche Rahmenbedingungen von der Politik, um bei einem Abflachen der Infektionskurve wieder Konzerte und andere Events mit Publikum durchführen zu können. „Wenn das erst im Juli stattfindet, ist keiner mehr da, der es machen kann“, sagte Martina Hildebrandt von der Hanseatischen Eventagentur am Montagabend bei einer digital übertragenen Podiumsdiskussion des Landesverbands für Clubs und Livespielstätten in der Brauerei Stralsund. Die Rostockerin Hildebrandt organisiert Großveranstaltungen, wie zum Beispiel das Warnemünder Turmleuchten.

„Wir wollen arbeiten und nicht betteln müssen“, sagt Frank Holle von der Rostocker Event-Agentur Goliath. Für seine Branche gelte seit März der Dauer-Lockdown, nur mit kurzen Unterbrechungen im Sommer. Holles zehn Mitarbeiter sind auf Kurzarbeit Null, er selbst lebt zurzeit von Hartz IV. Es gehe nicht um Almosen und Fördermittel, sondern um die Aussicht, wann es weitergeht. Die Veranstaltungsbranche arbeite wirtschaftlich und sei normalerweise nicht auf Subventionen angewiesen.

Anzeige

Ahnungslose Politiker

Die Schweriner Landespolitik verstehe überhaupt nicht, wie dieser beschäftigungsstarke Wirtschaftszweig funktioniert. Auf seine Frage, so Holle, ob es Silvester unter strengen Auflagen Konzerte geben könnte, habe das Wirtschaftsministerium geantwortet: „Darüber entscheiden wir am 15. Dezember im Kabinett“. Jeder, der schon mal professionell eine Veranstaltung vorbereitet habe, wisse, dass so ein kurzer Vorlauf völlig weltfremd ist. Die Politik behandele die Firmen nach dem Motto: „Wir geben euch Geld, aber sonst lasst uns bitte in Ruhe, Werften sind publikumswirksamer.“

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wie viele Jobs dahinterstehen, werde fast immer übersehen, war sich die Runde einig, zu der auch Fabian Schwabe von Kosmoz Veranstaltungssysteme aus Stralsund, Anne Horstmann von der Agentur Adebar aus Wieck auf dem Darß sowie die Politikerinnen Ann Christin von Allwörden ( CDU) und Claudia Müller (Grüne) gehörten. Die Rostocker Taxigenossenschaft richtet ihre Dienstpläne nach Ü-30-Partys und ähnlichen Events aus, das griechische Restaurant in der Nähe der Stadthalle lebte ebenfalls von Veranstaltungsbesuchern.

Veranstaltern fehlt die Lobby

„Ein Großteil des Geldes geht an Branchen, die eine große Lobby haben, Luftfahrt und Autoindustrie, wir sind aber größer“, sagt Fabian Schwabe zu den staatlichen Hilfen. Und die Hilfen seien alles andere als einfach zu bekommen. Noch immer sei unklar, wem die November-/Dezemberhilfen zustehen, so Martina Hildebrandt: „Der eine Steuerberater sagt so, der andere so.“ Dabei sei das gemeinsame Erleben von Kultur systemrelevant und habe einen hohen Stellenwert, erklärt Anne Horstmann: „Das fehlt, viele Leute vereinsamen und bekommen psychische Probleme, genau dagegen tritt die Kultur an.“

Lesen Sie auch

Ann Christin von Allwörden meint: „Zu sagen: Geh doch zum Arbeitsamt, ist keine Wertschätzung. Die Branche braucht einen Fahrplan.“ Die Politik müsse sagen, was wann möglich sei. Und wo bleibt der Fahrplan? „Wir hatten im Sommer Zeit dafür, die ist verplempert worden“, sagt die Landtagsabgeordnete. Claudia Müller kritisiert die Regierung, dass Selbstständige in Hartz IV gedrängt werden, anstatt einen Unternehmerlohn zu bekommen. „Da fallen dann viele raus, weil der Partner einen normalen Job hat“. Kleine Geschäfte, die jetzt aufgeben, blieben weg und kämen nicht wieder, so die Politikerin.

Von Gerald Kleine Wördemann