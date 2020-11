Events in Corona-Zeiten: Wichtig für die Seele

2020 mussten fast alle Großveranstaltungen in MV ausfallen. Für nächstes Jahr sind die Macher nach den Erfahrungen aus diesem Sommer deutlich optimistischer. Das macht Mut, denn Störtebeker, Hanse Sail und Co. sind gerade in Krisenzeiten eine gute Ablenkung und zudem ein großer Wirtschaftsfaktor.