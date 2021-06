Events und Clubs wieder erlaubt: Freude und Skepsis zu Corona-Lockerungen in MV

Schwerin/Rostock

Endlich wieder tanzen. Nach mehr als 15 Monaten dürfen Clubs und Diskotheken in MV für öffentliches Publikum öffnen. Es gilt Testpflicht für Besucher, dazu staatlich genehmigtes Tanzvergnügen. „Drinnen wie draußen“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

In Bad Doberan gab es gerade eine Demo, damit die Clubs wieder öffnen dürfen. Nun ist Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) erleichtert. „Die Öffnung ist richtig. Sonst würden die jungen Leute ohne Hygienekonzept im Freien Party machen.“

„Tanzen, Feiern, Spaß haben – geht nur mit anderen Leuten“

Dave Wickborn vom Sharks-Club in Doberan stimmt dagegen nachdenkliche Töne an. Im Hochsommer gehe kaum jemand in Clubs. „Ich glaube, dass das vor allem draußen Sinn macht. Wenn alle geimpft oder getestet sind – was soll da passieren?“ Nach 470 Tagen Tanzverbot und Existenzangst habe er sich oft gefragt, ob der Club noch das Richtige sei. Nun ist Licht am Ende des Tunnels: „Tanzen, Feiern, Spaß haben, das geht nur im Zusammenhang mit anderen Leuten, die man trifft“, sagt Wickborn.

Auch in der Gastronomie wird einiges lockerer. Die Testpflicht für Innenräume entfällt, im Freien gilt nirgends mehr Maskenpflicht. Das sei „konsequent und war aus unserer Sicht überfällig“, reagiert Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV. Bei einer landesweiten Corona-Inzidenz von 2,1 und mehr als die Hälfte Erstgeimpfter „sind andauernde Grundrechtseinschnitte nicht mehr verhältnismäßig gewesen“. Besonders freue er sich über das grüne Licht für Diskotheken und Clubs mit Tanz – „nach über einem Jahr der Perspektivlosigkeit“.

Gastronomie: mit klugen Konzepten neue Schließungen vermeiden

Schon macht Schwarz die nächste Forderung auf: Nun gelte es, den Mitarbeitern der betroffenen Branchen ein Impfangebot zu unterbreiten. „Ebenso gibt es jetzt intelligente Pläne für den Herbst zu erarbeiten, um im schlimmsten Fall nicht wieder unerwartet vor neuen Zwangsschließungen zu stehen.“

Große Events, wie die Hanse Sail, können künftig – die neue Landesverordnung gilt ab Freitag – stattfinden. Beim großen Rostocker Volksfest mit Traditionsseglern hieße das: In einem abgegrenzten Areal dürfen sich maximal 15 000 Getestete aufhalten. Immer wenn einige den Platz verlassen, dürfen andere hinzukommen, schildert Minister Glawe eine geplante Handhabung.

Sail für 15 000 – wer soll das kontrollieren?, fragt OB Madsen

Große Skepsis bei Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos): „Wie wollen wir das dann umsetzen?“, fragt er. Wer solle die Grenze der 15 000 Menschen beherrschen? „Stehen die Leute dann vorm Zaun und warten? Ist es denn so entscheidend, ob es 14 800 oder 16 700 sind?“ Rostock brauche keine Genehmigung, „deren Regelungen wir nicht umgesetzt und kontrolliert bekommen“.

15 000 Fans sind laut Glawe künftig auch wieder im Ostseestadion bei Heimspielen des Fußball-Zweitligisten möglich – mit Testpflicht. „Der FC Hansa Rostock freut sich über die Entscheidung“, erklärt Vorstandschef Robert Marien. Man sei „im Austausch“ mit Gesundheitsamt und Landesregierung.

Von Frank Pubantz