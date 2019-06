Pasewalk

Der ehemalige Bürgermeister von Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald), Gerd Walther, hat im Prozess um eine Drogenfahrt ein Geständnis abgelegt. „Es war ein Freundschaftsdienst, aber ich hätte nicht auf die Straße gemusst“, sagte der 49-Jährige am Donnerstag am Amtsgericht Pasewalk. Er habe damals am Abend zuvor Amphetamine genommen und am nächsten Morgen einen syrischen Asylbewerber nach Torgelow fahren wollen, weil dieser gefährdet gewesen sei. In der Region hätten sich Führungskräfte der sogenannten Reichsbürger niedergelassen, so dass „antifaschistische Kräfte“ nicht mehr sicher seien.

Autofahrt unter Drogeneinfluss

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen vor, im Mai 2018 unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein. Dabei habe er vor den Augen eines Motorradpolizisten mehrfach riskant überholt und Sperrlinien überfahren. Walther sagte, er habe den Polizisten gekannt und sei aus Spaß Schlängellinien gefahren, allerdings nicht mit 150 Stundenkilometern, wie ihm vorgeworfen werde. Die Polizisten sagten vor Gericht, Walther habe damals „etwas wirr“ gesprochen.

Nach Eskapaden als Bürgermeister abberufen

In dieser Zeit war der Ex-Landtagsabgeordnete der Linken bereits als Bürgermeister beurlaubt. Er hatte Anfang 2018 in Medienberichten Drogenprobleme eingeräumt und mit persönlichen Schwierigkeiten begründet. Daraufhin beriefen die Stadtvertreter – auch die seiner damaligen Partei – Walther in einem langen Verwaltungsstreit aus seinem Amt ab, was auch zu seinem Parteiaustritt führte. Walther droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft erklärte, dass es noch weitere Verfahren gegen Walther wegen Drogendelikten gebe.Mehr zum Thema:Ueckermünder Rathaus-Chef nimmt offenbar Crystal Meth

Winfried Wagner