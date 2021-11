Auszeit am Meer - Ex-DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld in Warnemünde: Mit dieser Influencerin relaxt sie an der Ostsee

Annemarie Eilfeld ist durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt geworden, inzwischen singt sie Schlager. Eine Auszeit hat sich die Sängerin nun in Warnemünde gegönnt – mit prominenter Begleitung.