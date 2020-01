Rostock

Ex-Bundesminister Günther Krause musste das Dschungelcamp nach dem ersten Tag aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Mit der OZ sprach der 66-Jährige über die Hintergründe seines Ausscheidens, über sein Verhältnis zu Bundeskanzlerin Angela Merkel und über die blaue Tasche an seinem Arm.

OZ: Wichtigste Frage: Wie geht es Ihnen jetzt gesundheitlich?

Günther Krause: Nach drei Tagen intensiver Betreuung ist mein Gesundheitszustand so, wie er vor der Fahrt nach Australien war. Es geht es mir wieder gut.

OZ: Was führte zu Ihrem überraschenden Ausscheiden aus dem RTL-Dschungelcamp?

Krause: Offenbar ist das Camp doch etwas anderes als ein Campingurlaub. Ich habe das unterschätzt. So kam es zu einem Crash, an den ich mich allerdings gar nicht mehr erinnern kann. Erst TV-Bilder haben mir meinen Zustand vor Augen geführt. Auf jeden Fall war es ein urplötzlich auftretender Schwächeanfall. So lautet die Diagnose der Ärzte, die die TV-Produktion begleiten. Sie entschieden auch, dass ich das Camp verlassen musste. Doch dank der sofort einsetzenden medizinischen Behandlung ging es mir bald wieder besser.

OZ: Waren solche Probleme nicht absehbar, zumal Ihre Dschungel-Teilnahme schon 2018 aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden musste?

Krause: Ich bin natürlich kein Risiko eingegangen, sondern habe mich zuvor noch Mitte Dezember einem Gesundheitscheck unterzogen. Mehrere Ärzte waren an mir dran. Ich bin von ihnen perfekt getestet worden. Bedenken hatten die Mediziner danach nicht mehr. Sie legten allerdings den Status fest: Teilnahme Ja, doch mit Einschränkungen. Diese betrafen zum Beispiel die Ernährung und Teilnahme an den Prüfungen.

OZ: Die Zuschauer haben bemerkt, dass an einem Ihrer Arme eine blaue Tasche befestigt war. Was befand sich darin?

Krause: Auch das war eine Vorkehrung, die dem Schutz meiner Gesundheit diente. In der Tasche befanden sich medizinische Messgeräte und Arznei. Somit hatte ich im Bedarfsfall diese Dinge immer griffbereit. Bei meinem Schwächeanfall konnten sie mir jedoch leider nicht helfen.

OZ: Werden wir Sie eventuell im kommenden Jahr wieder im Dschungelcamp erleben oder ist das kein Thema mehr für Sie?

Krause: Selbst, wenn ich es wollte, dürfte ich nicht noch einmal teilnehmen. Die Spielregeln lassen die zweimalige Teilnahme eines Kandidaten nämlich gar nicht zu.

OZ: Wie zu hören ist, soll Ihnen Ihre Familie vom australischen Abenteuer abgeraten haben. Stimmt das?

Krause: Es ist so schon so, wie Sie sagen. Begeistert war meine Familie von meinem Camp-Aufenthalt nicht. Auch deshalb, weil sie sich Sorgen um meine Gesundheit machte. Wie ich jetzt zugeben muss: mit Recht! Meine Frau, die mir zunächst ebenfalls dringend abgeraten hatte, lenkte erst ein, als das ärztliche Gutachten vorlag.

OZ: Ist Ihnen die Teilnahme am Dschungelcamp nicht irgendwie peinlich?

Krause: Wie kann es mir peinlich sein, wenn ich in einer Sendung vertreten bin, die so ungemein hohe Einschaltquoten hat. Meine Frau Heike sagte mir am Telefon, dass sie gelesen hat, dass über 50 Prozent der Leute meine Teilnahme gutheißen. Ich bin doch angetreten, das große Zuschauerinteresse zu nutzen, um über meine Vorstellungen zur Stabilisierung des Klimas zu sprechen. Besonders liegt mir dabei die Nutzung der Neutrinos, winzige Teilchen aus dem All, zur Energiegewinnung am Herzen. Wenn uns das gelingt, werden wir über eine saubere und unerschöpfliche Energiequelle verfügen. Das hätte ich gerne dem Publikum verständlich rübergebracht.

OZ: Lassen Sie uns noch über die aktuell beherrschende Umweltfrage Australiens, die riesigen Brände, reden. Besteht eine Gefahr für das Camp?

Krause: Da kann ich beruhigen. Das Camp liegt bei Brisbane im Bundesstaat Queensland. Hier ist die Lage derzeit ruhig. Australische Mitarbeiter des Camps, hier arbeiten ja einige Hundert für die Sendung, erklärten mir, dass sie gerade wegen der Brandkatastrophe meinen Einsatz für die Umwelt schätzen.

OZ: Hat sich Ihre Dschungelteilnahme zumindest finanziell ausgezahlt?

Krause: Wissen Sie, Deutschland ist ein kapitalistisches Land, in dem gilt: Über Geld wird nicht geredet! Daran möchte ich mich halten. In der DDR war das zugegebenermaßen anders.

OZ: Sie haben der Bundeskanzlerin vor laufender Kamera Grüße geschickt und ihr scherzhaft mitgeteilt, dass sie Sie so schnell nicht los wird. Wie ist Ihr Verhältnis zu Angela Merkel?

Krause: Angela Merkel und ich kennen uns seit 30 Jahren. Wir stehen uns nahe, weil wir viele Jahre gemeinsam politisch gekämpft haben. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir uns regelmäßig treffen und uns dabei über viele Dinge austauschen. Ob sie meine Botschaft erreicht hat, weiß ich nicht. Zu diesem Zeitpunkt hat sie ja mit Präsident Wladimir Putin in Moskau gesprochen. Aber ich denke, dass ich bald erfahren werde, was sie von meinem Camp-Aufenthalt hält.

OZ: Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass Sie persönliche Worte an Ihre Familie richten. Warum haben Sie darauf verzichtet?

Krause: Es gab nach meinem Crash etliche Telefonate, vor allem natürlich mit meiner Frau und auch mit meinem 92-jährigen Vater. Sie machten sich verständlicher Weise große Sorgen und waren froh, als ich Entwarnung geben konnte. Ich freue mich darauf, bald wieder bei meinen Lieben zu sein.

Von Werner Geske