Ex-Minister Günther Krause im Interview: Darum mache ich beim Dschungelcamp mit

Rostock

Er ist immer für eine Überraschung gut: Günther Krause (66). Warum der ehemalige Verhandlungsführer beim deutsch-deutschen Einigungsvertrag und Bundesminister für Verkehr jetzt im Dschungelcamp mitmacht, erzählt er im OZ-Interview.

Nicht nur die Leser unserer Zeitung sind mehr als verwundert darüber, dass Sie ins RTL-Dschungelcamp gegangen sind. Angesichts der aktuellen Brandkatastrophe in Australien ist das Unverständnis für Ihre Show-Teilnahme noch mehr gewachsen. Warum tun Sie sich das an?

Natürlich bewegt auch mich das, was sich momentan hier in Australien abspielt. Für unser Camp besteht keine direkte Gefahr. Doch gerade deshalb, weil sich solche Katastrophen häufen und kein vernünftiger Mensch den dramatischen Klimawandel mehr abstreiten kann, habe ich mich entschlossen, dem Vorschlag von RTL zu folgen und ins Camp zu gehen. Ich denke, dass sich hier für mich die große Chance ergibt, einer breiten Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass es noch nicht zu spät für eine Lösung der Probleme ist und solche Lösungsansätze bereits existieren.

Und Sie meinen, Ihre Camp-Mitinsassen und das Publikum haben dafür ein Ohr?

Da bin ich mir sehr sicher. Hat doch gerade die Umweltbewegung Fridays for Future dafür gesorgt, dass dieses Thema an jedem Küchentisch, auf jedem Kneipenhocker und in jedem Salon für Diskussionen sorgt. Und ich als Wissenschaftler kann dabei durchaus Neues und Interessantes einbringen. Schließlich arbeite ich seit Jahren an einer der wohl wichtigsten Umweltfragen. Bei ihr geht es darum, der Lösung des Energieproblems mit Hilfe umweltfreundlicher Technologien näherzukommen. Ich bin der Auffassung, dass dabei Wissenschaft und Technik eine entscheidende Aufgabe zukommt. Die Politik allein ist mit deren Bewältigung offensichtlich überfordert. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse können auf dem Gebiet der Umwelt jedoch eine wichtige Grundlage für politische Entscheidungen sein. Nehmen wir zum Beispiel die von der Bundesregierung geförderte E-Mobilität. Damit bewegen wir uns ganz offensichtlich in eine Sackgasse hinein. Denn die Herstellung von Fahrzeugbatterien erfordert einen enormen Energieaufwand mit entsprechend hohem CO2-Ausstoß, zudem werden die für die Produktion erforderlichen Rohstoffe relativ schnell erschöpft sein und zudem kostet der Ausbau der Infrastruktur viel Zeit und Geld. Und auch die Entsorgung der Batterien ist ein riesiges Problem. Warum nutzen wir also nicht so wie Japan und China die wesentlich effektivere Wasserstofftechnologie für die Fahrzeuge? Oder noch besser wäre es, auf Neutrinos zu setzen, die eine unerschöpfliche Energiequelle darstellen.

Lesen Sie auch: „Günni im Dschungel“: OZ startet am Freitag Kolumne zum RTL-Dschungelcamp

Sie meinen damit die Nutzung dieser winzigen kosmischen Teilchen. In ihrer Funktion als Europa-Verantwortlicher für Neutrino-Anwendungstechnologien der Firma Neutrino Deutschland GmbH setzen Sie sich für die Produktion von elektrischer Energie mit Hilfe dieser winzigen Partikel ein. Geerntet haben Sie dafür vor allem Spott und Häme.

Nun gut, damit kann ich leben. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Neutrinos Quell ungeahnter Energien sind. Stellen Sie sich vor, in jeder Sekunde treffen etwa 60 Milliarden Neutrinos auf eine Fläche von einem Quadratzentimeter auf. Das ist so groß wie ein Daumennagel. Bisher waren wir nicht in der Lage, diese Energieströme zu nutzen. Jeden Tag erreichen uns rechnerisch mehr als 5000 Jahre Weltenergiebedarf an ungenutzter Strahlungsenergie der verschiedensten Spektren. Jetzt wurde jedoch ein Material entwickelt, bei dem Neutrinos Mikrovibrationen erzeugen und so Energie freisetzen. Natürlich werden die Neutrinos dabei nicht eingefangen, übrigens eines der großen Missverständnisse, die zu eben diesem Spott geführt haben. Je größer nun die Oberfläche dieses sogenannten Metamaterials, desto höher die Ausbeute an Energie. Das Wunderbare ist, dass wir damit über unerschöpfliche Energieressourcen verfügen und diese an jedem Ort und ohne eine teure Infrastruktur nutzen können. Man sammelt die Energie quasi aus der Umgebung ein und diese Technologie ist skalierbar.

Kommentar: Absage des Dschungelcamps wegen der Großbrände? Bitte keine Heuchelei!

Die Wirtschaft verhält sich allerdings sehr reserviert zu Ihren Innovationen. Meinen Sie, dass Sie das ändern können?

Davon bin ich überzeugt, wenn wir in Kürze weitere überzeugende Ergebnisse vorlegen werden. Wahrscheinlich werden wir noch in diesem Jahr einen mit solch speziellen Materialen optimierten Pkw „Trabant“ auf Deutschland-Tour schicken, der seine Energie allein durch Neutrinoenergiewandler bezieht. Zu dieser Fahrt werden wir Journalisten einladen. Das ist natürlich ein bewusst gewähltes, spektakuläres Event, um zu zeigen, dass es geht. Wenn der Durchbruch geschafft ist, gehe ich davon aus, dass Neutrinotechnologien den Markt erobern werden. Neutrinovoltaik ist der neue Fachbegriff, Sie werden das noch erleben!

Lesen Sie auch:

Von Werner Geske