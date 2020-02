Rostock/Erfurt

Seit Sommer 2017 war der Schweriner Helmut Holter (66, Linke) Bildungsminister in Thüringen, wo gerade AfD und CDU den FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten kürten. Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG schildert Holter den „Faschisten-Putsch“, wie er den politischen Umschwung nennt, seine Eindrücke und Absichten.

OZ: Herr Holter, wie ist Ihr erster Tag im Ruhestand?

Helmut Holter: Das ist schwer zu beschreiben. Es ist immer noch unfassbar. Mir geht es nicht um den Ruhestand, sondern um die politische Situation im Land. Gestern hat sich nicht nur Thüringen verändert, sondern Deutschland. Ein brauner Mehltau hat sich übers Land gelegt – und die AfD hat durch CDU und FDP eine Machtoption erhalten. Das macht mich nervös und wütend. Es kann einfach nicht sein, dass das demokratische Deutschland eine solche Richtung einschlägt.

Wie haben Sie die Abstimmung im Erfurter Landtag erlebt?

Ich saß auf der Tribüne. Es gab eine Pause davor, da saß die gesamte CDU-Fraktion entspannt auf den Plätzen. Dann kam die AfD geschlossen in den Saal und die FDP. Als die Wahl durch war und die Wahlhelferin der SPD an ihren Platz ging, war ein Entsetzen auf ihrem Gesicht zu sehen. Da war mir klar, dass Bodo Ramelow die Wahl nicht gewonnen hat.

Die Option, dass das jetzige Ergebnis eintreten könnte, wurde vorher diskutiert. Haben Sie damit gerechnet?

Vita: Minister in MV und Thüringen Helmut Holter wurde 1953 in Ludwigslust geboren. Er studierte in Moskau Bauwesen; Abschluss: Diplomingenieur. Danach war er Produktionsleiter in einem Beton-VEB der DDR, später – bis 1989 – in der SED-Bezirksleitung Neubrandenburg für Bau und Verkehr zuständig. Politisch gehörte Holter immer zu den Linken: 1973 trat er in die SED ein, von 1991 bis 2001 war er Landesvorsitzender der Linken in MV. 1998 schmiedete er mit Harald Ringstorff ( SPD) die erste rot-rote Landesregierung bundesweit in MV. Er war bis 2006 Minister für Arbeit und Bau. Von 2009 bis 2016 führte Holter die Linken-Fraktion im Landtag, von August 2017 bis vergangenen Mittwoch war er Bildungsminister in Thüringen unter Bodo Ramelow. Holter ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Nein, ich habe nicht damit gerechnet. Wir haben natürlich alle möglichen Szenarien durchgespielt. In der Realität ist aber niemand davon ausgegangen, dass CDU und FDP einkalkulieren, dass mit den AfD-Stimmen ein Ministerpräsident gewählt werden könnte. Damit haben diese beiden Parteien der AfD zur Machtoption verholfen. Das war hier in Thüringen schon einmal so in den 1920er Jahren. Das ist einfach schrecklich. Wenn eine Regierung entstehen sollte, könnte sie ohne AfD gar nicht funktionieren. Ich hatte auch erwartet, dass Kemmerich die Wahl nicht annimmt. Doch nun ist er Ministerpräsident von Gnaden der AfD. Jeder, der in diese Regierung eintritt, muss wissen, dass dies dann auch für ihn gilt. Für mich war das ein faschistischer Putsch.

Wie könnte, wie sollte es jetzt weitergehen?

Jetzt ist gerade FDP-Chef Lindner in Erfurt eingetroffen. Warten wir mal ab, wie die Bundesparteien weiter darauf reagieren. Der CDU-Generalsekretär Ziemiak hat erklärt, dass es ein No-Go sei, wenn der Ministerpräsident mit den Stimmen von Faschisten gewählt wurde. Die FDP muss sich darüber im Klaren sein, dass sie nur mit Unterstützung von Faschisten wie Höcke den scheinbaren Erfolg erzielt hat. Der einzige Weg ist jetzt: Rücktritt und Neuwahlen.

Und wenn dann wieder das gleiche Ergebnis rauskommt?

Dann müssen sich die Demokraten zusammenraufen. Dazu müssen sich CDU und FDP aber ganz klar von den Faschisten abgrenzen.

Was bedeutet der Zustand jetzt für Sie? Bleiben Sie in Thüringen?

Ich lebe ja in zwei Städten, in Schwerin und Erfurt. Meine Wohnung in Erfurt werde ich behalten. An der politischen Aufarbeitung möchte ich mich gern beteiligen. Dann muss man sehen. Wie die Chinesen sagen: Ich setze mich an den Fluss und harre der Dinge, die da kommen.

Sie würden also weiterhin in Thüringen Minister sein wollen, wenn es denn anders käme?

Ich habe ja erklärt, dass ich in einer Ramelow-Regierung weitermachen will. Zu diesem Wort stehe ich.

Wie stark sind Ihre Bande nach MV noch?

Ich habe in Schwerin ein Reihenhaus, meine Frau ist selbstständig und betreibt dort eine Boutique. Die Bande nach Mecklenburg-Vorpommern sind immer noch sehr stark.

Was sagt Ihre Frau dazu, dass Sie weiter in Thüringen bleiben wollen?

Wir haben lange diskutiert, ob ich überhaupt nach Thüringen gehe. Im Familienrat haben wir jetzt auch gesagt: Der Verantwortung stellt man sich weiterhin. Viele Menschen hier haben mir das Vertrauen ausgesprochen. Die kann und will ich nicht enttäuschen. Meine Frau ist gerade in Erfurt bei mir.

Welche Bilanz ziehen Sie für zweieinhalb Jahre als Bildungsminister Thüringens?

Zwei, die sich verstehen: Im Sommer 2017 holte Bodo Ramelow den Schweriner Helmut Holter (beide Linke) als Bildungsminister nach Thüringen. Quelle: dpa

Ich habe mich in die Themen Bildung, Kinder, Jugend und Sport gut eingearbeitet. Themen, die ich vorher als Generalist begleitete. Im schulischen Bereich habe ich ein Dialogforum aufgebaut. Lehrermangel, Unterrichtsausfall und Qualität waren große Themen. Ich habe dabei 7000 bis 8000 Menschen erreicht. Das hat Vertrauen aufgebaut. Es gibt positive Veränderungen. Im Kita-Bereich entwickeln wir Schritt für Schritt die Beitragsfreiheit, aber auch die Qualität. Im Sport war ich beteiligt, zwei Weltmeisterschaften nach Thüringen zu holen, im Biathlon und Rodeln. Das gehört zu meiner Bilanz.

Welche Verbindung haben Sie noch zu den Linken in MV?

Ganz gute zu einzelnen Mitgliedern, auch alte, freundschaftliche. Politisch aktiv bin ich in MV aber nicht mehr.

Was macht Helmut Holter in den nächsten Tagen?

Jetzt entspanne ich mich erst mal. Ich möchte zu meiner inneren Ruhe zurückkommen. Dann warte ich ab, was politisch passiert.

