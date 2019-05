Schwerin

Imposantes Bild: Fünf Angeklagte, dazu neun Verteidiger sitzen im Saal 8 des Landgerichts Schwerin. Der Prozess zu Subventionsbetrug und Untreue rund um die Yachthafenresidenz Hohe Düne wird neu aufgerollt. Es geht um mehr als 47 Millionen Euro, die das Land Mecklenburg-Vorpommern für das Luxus-Hotel an Fördermitteln ausgereicht hat, nach Auffassung der Oberstaatsanwälte Harald Nowack und Bernd Mauersberger 13 Millionen zu viel. Darüber hinaus soll ein Teil des Geldes zweckentfremdet worden sein. Die Beschuldigten sind überwiegend prominent: Investor Per Harald Løkkevik (56), der frühere Wirtschaftsminister Otto Ebnet (74, SPD), der Ex-Chef des Landesförderinstituts, Roland Gießelbach (71), und Frank Berg (53), Vorstandschef der Ostseesparkasse (Ospa). Hinzu kommt Steuerberater Roland S. (59), ein Geschäftspartner Løkkeviks.

Verteidiger zweifeln Besetzung des Gerichts an

Der erste Prozesstag endet mit einer Machtprobe. Alle Verteidiger, darunter bundesweit bekannte Koryphäen, monieren die Besetzung des Gerichts. Grund: 2018 wechselte ein Richter in die Kammer; nach Meinung der Anwälte ohne ausreichenden Grund. Womöglich seien Beschlüsse zur Sache bereits vor Beginn der Hauptverhandlung „kontaminiert“. Am Freitag will der Vorsitzende Richter über die Rüge entscheiden.

Staatsanwälte: Ebnet als Minister am Rechtsbruch beteiligt

Laut Anklage sollen die fünf Beschuldigten alle Anteil daran haben, dass die Landesregierung widerrechtlich Steuermittel zu viel auszahlte, weitere 20 Millionen Euro an Bürgschaften übernahm. Für Ebnet kann es dick kommen. Gut ein Jahrzehnt nach seinem Ausscheiden als Minister droht ihm wie den anderen Gefängnis. Für etwas, das er 2003 begangen haben soll. Am 23. Dezember dieses Jahres habe sein damaliger Staatssekretär Reinhard Meyer ( SPD) die Zuwendungsbescheide für die Fördermillionen unterschrieben. Ebnet trage dafür die Verantwortung, dass EU-Recht nicht eingehalten worden sei, so Staatsanwalt Nowack. Bereits 2002 habe Ebnet selbst eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Streitpunkt: Großprojekt hätte der EU angezeigt werden müssen

Ausgangspunkt ist Investor Løkkevik. Er sitzt mit wachem Blick auf der Anklagebank in der ersten Reihe, strahlt Ruhe aus. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Projekt Yachthafenresidenz bewusst in zwei Teile gesplittet zu haben, um mehr Fördergeld zu kassieren. Denn für Vorhaben über 50 Millionen seien damals bis zu 50 Prozent Förderung möglich gewiesen, bei größeren Projekten nur 35 Prozent. Daher habe Løkkevik das 100-Millionen-Projekt Yachthafenresidenz über zwei Firmen in zwei geteilt. Dann hätten er und ein Strohmann jeweils Geld beantragt. Am Ende flossen gut 47 Millionen des Landes, einmal 23,5, einmal 24 Millionen. Widerrechtlich, stellen die Staatsanwälte fest. Zudem sei die Pflicht zur Notifizierung bei der EU übergangen worden. Heißt: Das Großprojekt hätte beim genannten Gesamtvolumen der EU-Kommission gemeldet werden müssen, so dass diese selbst prüft. Das sieht das Wirtschaftsministerium übrigens bis heute anders.

Zu den Angeklagten gehören Frank Berg, Vorstandschef der Ostseesparkasse Rostock (vorn rechts), und Roland Gießelberg, Ex-Chef des Landesförderinstituts (dahinter). Quelle: Cornelius Kettler

Auch die anderen Angeklagten hätten am Rechtsbruch mitgewirkt, so die Staatsanwälte: Ex-Förderchef Gießelbach als Vollstrecker, S. als Steuerberater und Chef im Aufsichtsrat von Løkkeviks Firma. Berg, den die Staatsanwälte als Freund Løkkeviks bezeichnen, habe als Ospa-Chef und Kopf des Aufsichtsrates der Nord-LB, mit der ein Teil des Projektes mitfinanziert wurde, entscheidende Fäden gezogen.

Das Strafverfahren hat mehrere Jahre Vorgeschichte, die erste Anklage stammt von 2011. Damals wurde Løkkevik auf Lanzarote festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert, saß für zehn Monate in Haft. Der Bundesgerichtshof kassierte frühere Beschlüsse wegen Rechtsfehlern. Nun fügt das Landgericht Schwerin die Anklagen zu mutmaßlichen Mittätern und Gehilfen hinzu. Løkkevik, Ebnet und S. geben zu Protokoll, sie wollten sich zunächst nicht erklären, Gießelbach nur über seinen Anwalt. Ausnahme ist Berg; seine Aussage wird voraussichtlich Freitag folgen. Für die kommenden Wochen hat das Gericht diverse Zeugen geladen.

Frank Pubantz