Jörg Hacker (69) ist gebürtiger Grevesmühlener. Bevor der Professor 2020 in den Ruhestand ging, leitete er das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle (Saale). Der Top-Biologe äußert sich zum Thema Corona und Impfen – und einem Missverständnis.