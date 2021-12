Ex-Staatssekretär Stefan Rudolph wechselt von der Politik in die Wirtschaft

Lubmin

Er war Büroleiter des Innenministers, Vize-Präsident des Landesrechnungshofes, Landtagsabgeordneter und zuletzt 16 Jahre Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Zwischenzeitlich wurde er als Minister und sogar als Kandidat für den Ministerpräsidenten-Posten gehandelt: Stefan Rudolph gehört zu den bekanntesten CDU-Politikern in MV. Nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl ist er nun der erste aus diesem Kreis, der in die Wirtschaft wechselt.

Der 59-Jährige heuert als Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes in Vorpommern an. Einige Wochen war spekuliert worden, ob er auch unter der neuen SPD-Führung seinen Posten als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium behalten könne. Anfang November wurden dann aber alle CDU-Staatssekretäre von der Regierung in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. „Für mich war klar, dass ich mich in diesem Falle nicht auf meiner Pension ausruhen würde, dafür fühle ich mich zu jung und zu fit“, betont der gebürtige Mecklenburger.

„Team Vorpommern“: Stefan Rudolph (r.) mit dem Präsidenten des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens, seinem neuen Arbeitgeber Quelle: Alexander Loew

Nun also die hauptamtliche Spitzenposition im Unternehmerverband von Vorpommern: Was wird dort künftig die Aufgabe des Verwaltungsfachmannes sein, der viele Behörden des Landes von innen gesehen hat, der vor seiner politischen Karriere auch neun Jahre Direktor der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Güstrow war? Er sehe sich als „Verbinder und Außenminister des Verbandes“, sagt Rudolph.

„Der Vorpommer weiß manchmal nicht, wie wertvoll er ist“

Zunächst wolle er seine vielen Kontakte, die er im In- und Ausland habe, nutzen, um Firmen aus Vorpommern national und international besser ins Licht zu rücken. „Es gibt so viel Wissen, Qualität und gute Ideen in den Betrieben hier, aber der Vorpommer spricht eben nicht darüber. Er weiß manchmal nicht, wie wertvoll er ist und das birgt die Gefahr, dass Chancen vergeben werden“, meint der Ex-Staatssekretär.

Das will er ändern, was dazu führen soll, dass vorpommersche Firmen künftig mehr exportieren, aber auch Produkte aus anderen Regionen hier veredeln oder in Joint Ventures große Aufträge mit Partnern von außerhalb an Land ziehen – was letztlich mehr Arbeitsplätzen und Wertschöpfung für die Region bringe. Ebenso will sich Rudolph dafür einsetzen, dass Branchen wie Häfen, Landwirtschaft oder Tourismus innerhalb des Verbandes besser kooperieren „und so gemeinsam noch mehr Gutes auf die Beine stellen können.“

Unternehmer-Präsident: Das ist ein Königstransfer

Eingefädelt hat Rudolphs Wechsel von der Politik in die Wirtschaft Gerold Jürgens. Der Präsident des Unternehmerverbandes spricht in Anlehnung an die Sport-Welt von einem „Königstransfer“: „Als sich andeutete, dass die CDU aus der Regierung fallen könnte, haben wir diskutiert, wie wir Stefan Rudolph für uns gewinnen können. Er hat sich in den vergangenen Jahren enorm für Vorpommern eingesetzt. Er kennt hier alle wichtigen Projekte und Entscheider. Es wäre fahrlässig, dieses Potenzial nicht zu nutzen“, sagt Jürgens, der am Energiestandort im vorpommerschen Lubmin mehrere Baufirmen führt.

„Königstransfer“: Stefan Rudolph (r.) unterschreibt in Lubmin seinen Vertrag beim Unternehmerverband Vorpommern, der ab 1. März gilt. „Es wäre fahrlässig, sein Potenzial nicht zu nutzen“, sagt Verbands-Präsident Gerold Jürgens. Quelle: Alexander Loew

Rudolph selbst legt Wert darauf, dass er mit dem neuen Wirtschafts-Staatssekretär eng zusammenarbeiten wolle und in seiner neuen Position keinesfalls einfach seine bisherige Arbeit weitermachen werde. „Das darf ich auch gar nicht“, betont er. Wechsel von Politikern in die Wirtschaft bergen stets Konfliktstoff wegen implizit mitschwingenden Lobbyismus-Verdachts. In MV hatte es diese insbesondere 2014 bei Energie-Minister Volker Schlotmann (SPD) gegeben, der kurz nach seinem Ausscheiden aus der Politik zu einem Windkraft-Unternehmen wechselte.

Letztlich mündete die Debatte in einem neuen Ministergesetz, das der Landtag erst im Sommer verabschiedete. Minister dürfen danach erst nach einer Karenzzeit von einem Jahr in die freie Wirtschaft gehen. Auch Staatssekretäre im Ruhestand müssen neue Tätigkeiten bei der Landesregierung anzeigen. Das habe er fristgerecht gemacht, sagt Rudolph. Sein Wechsel hat allerdings auch weniger Brisanz, da er künftig nicht für eine konkrete Firma arbeitet, sondern die komplette Unternehmerschaft des östlichen Landesteils vertritt.

Auch die Linke findet den Wechsel legitim

Auch bei den politischen Gegnern wird der Wechsel daher entspannt aufgenommen. „Ich finde es legitim, dass auch ein Staatssekretär nach seinem Ausscheiden einen neuen Beruf ergreift, wenn alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden“, sagt etwa Torsten Koplin, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im Landtag. Stefan Rudolph bringe ganz sicher die Qualifikation für die neue Tätigkeit mit, schätzt er ein.

Zum 1. März wird Rudolph nun mit voller Kraft als Hauptgeschäftsführer einsteigen. Neben „Leuchtturm-Projekten“ wie einem neuen Yachthafen in Vierow oder der Idee, ein „Welcome-Center“ mit „erlebbarer deutsch-russischer Industrie-Geschichte“ an der Anlandestation der umstrittenen Nord-Stream-Gaspipeline in Lubmin aufzubauen, will er sich gleich in der Anfangszeit auch stark um die Rekrutierung von Fachkräften für Vorpommern kümmern.

Stefan Rudolph ist erst im Sommer mit seiner Familie in ein „Mehrgenerationenhaus“ in Schwaan bei Rostock gezogen. Und er hatte auch andere Offerten aus der Wirtschaft. Da bleibt die Frage – warum die Entscheidung für Vorpommern? „Weil ich die Region und die Menschen hier insbesondere im Landtagswahlkampf 2011, als ich überall herumkam, kennen, schätzen und lieben gelernt habe“, sagt er. Die neue Stelle sei nicht nur Job für ihn, sondern eine „echte Herzensangelegenheit“.

„Herzensangelegenheit“: Stefan Rudolph (r.) ist gern in Vorpommern, hier bei einer Schiffsfahrt mit Gerold Jürgens, Norbert Raulin und Peter Hinz (v.r.) vor Usedom. Quelle: Cornelia Meerkatz

