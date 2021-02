Berlin/Lörrach

Ex-Störtebeker-Darsteller Norbert Braun ist derzeit in einem Milka-Werbespot zu sehen. Der heute 68-Jährige spielt darin einen Großvater, der sich gemeinsam mit seinem Enkel auf die Suche nach dem entlaufenen Familienhund Max macht. Der ausgesetzte Finderlohn: „Jede Menge Milka“.

Norbert Braun hatte sich im Casting für den neuen Milka-Spot gegen zahlreiche andere Darsteller durchgesetzt. Braun ist in der Schauspielagentur Crew United registriert, sie hat ihren Sitz in München und unter anderem Karsten Speck unter Vertrag.

Bekannt durch seine Rolle als Störtebeker

Norbert Braun wurde bekannt durch seine Rolle als Klaus Störtebeker bei den Ralswieker Störtebeker-Festspielen, von 1993 bis 2001 verkörperte er die norddeutsche Piratenlegende. Norbert Braun wirkte auch in weiteren zahlreichen Fernsehproduktionen mit, unter anderem in den TV-Serien „Die Rettungsflieger“ (ZDF) oder „Typisch Sophie“ (Sat.1).

Seit 2007 ist Norbert Braun in Ralswiek in größeren Nebenrollen zu sehen. Der Schauspieler wurde 1952 in Waren/Müritz geboren und besuchte in den 1970er Jahren die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin.

Von Thorsten Czarkowski