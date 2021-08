Ex-Tennisstar auf Usedom: Markus Naewie liebt den Zinnowitzer Sand

Zinnowitz

Er spielte in Wimbledon, Paris, Melbourne und New York: Markus Naewie war in den 1990ern einer der besten deutschen Tennisspieler, schlug bei allen Grand-Slam-Turnieren auf. In den Zeiten des großen Tennisbooms – ausgelöst durch Steffi Graf und Boris Becker – stand der gebürtige Bremer auf Platz 70 der Weltrangliste, zwang Größen wie Pete Sampras oder Ivan Lendl in enge Matches.

Aktuell trainiert der nun 51-Jährige täglich mit Sohn Justus (17) auf der Tennisanlage in Zinnowitz. Mit Familie ist Naewie für 14 Tage im Urlaub auf der Insel Usedom. Auch seine Eltern Marlies und Wolfgang sind dabei. „Meine Mutter stammt aus Rostock. Deshalb sind wir seit 20 Jahren immer mit allen nach Warnemünde in die Ferien an die Ostsee gefahren“, erzählt der ehemalige Tennis-Nationalspieler.

Zinnowitz wegen der Tennisplätze ausgesucht

Doch nach dieser langen Zeit wollten Justus und Naewies älterer Sohn Fabian (20) endlich mal ein anderes Ziel in MV kennenlernen. Die Wahl fiel auf Zinnowitz. „Auch wegen der guten Tennisplätze“, betont Naewie und bekräftigt: „Wenn wir ein Urlaubsziel aussuchen, ist das wirklich ein ausschlaggebendes Kriterium.“

Mit seiner Entscheidung ist der Wahl-Mannheimer, der eine große Zeit seines Lebens in Nordrhein-Westfalen verbrachte und dort viele Jahre für Hagen oder Neuss Tennis-Bundesliga spielte, sehr zufrieden: „Die Zinnowitzer Tennisanlage liegt super im schönen Seebad – und die Qualität der Plätze ist sehr hoch. Mir ist vor allem wichtig, dass es gute Sandplätze sind“, sagt der zweifache Turniersieger auf der weltweiten Tennistour (Agadir und Nyon).

Verkaufsleiter für Schweizer Taschenmesser

Markus Naewie kann das beurteilen. Als Tennisprofi reiste er um die ganze Welt, hat auf allen Kontinenten gespielt. Auch als Verkaufsleiter des Herstellers von Schweizer Taschenmessern, Victorinox, kommt er viel herum. Für seinen Beruf pendelt er vom Wohnort Mannheim ins schweizerische Ibach. Von dort aus ist er für den globalen Markt in 141 Ländern verantwortlich.

Viel verlernt hat der Betriebswirt auf dem Tennisplatz nicht, wie Vereinsmitglieder und Zuschauer auf der Tennisanlage des TV Zinnowitz in den vergangenen Tagen bestaunen konnten. Für seinen Heimatclub Grün-Weiß Mannheim tritt er regelmäßig in bundesweit hohen Ligen an – wahlweise für Teams der Herren 30, 40 oder 50. „Ich trainiere immer noch mindestens zwei Mal die Woche und halte mich mit Laufen fit“, berichtet der ehemalige Deutsche Herren-Meister im Einzel und Doppel (mit Marc-Kevin Goellner).

Großes Turnier in Barcelona

Auf Usedom legt er nun noch ein paar Schippen drauf. Zum einen, weil er das Spiel von Sohn Justus voranbringen will, der ein hoffnungsvoller Nachwuchsathlet ist. Zum anderen aber auch, weil für ihn selbst im Oktober in Barcelona ein großes Tennisturnier des International Champions Clubs für Senioren-Nationalteams ansteht. Teilnehmen bei Wettbewerben des Clubs dürfen nur Spieler, die einmal für ihr Land aufgelaufen sind. Es ist also ein Treffen vieler bekannter Namen. Da will Naewie in guter Form antreten.

Trainingscamp 2022 auf Usedom?

Und wie gut gefällt ihm sein erster Aufenthalt auf Usedom? „Es ist wirklich schön hier. Die Orte sind hübsch. Und ich mag nicht nur den Sand auf den Tennisplätzen, sondern auch den am Strand – der ist wirklich einzigartig weiß und fein“, schwärmt der ehemalige Tennisstar.

Noch bis Samstag bleibt er mit der Familie auf Usedom. Eine Rückkehr im nächsten Sommer ist wahrscheinlich. Dann wird er in den Ferien in Zinnowitz vielleicht sogar ein kleines Tennistrainingscamp für ambitionierte Spieler geben. Der Verein hat schon angefragt, Markus Naewie ist nicht abgeneigt.

Von Alexander Loew