Existenz vieler Autohändler in MV bedroht: Terminvergabe ist nur ein erster Schritt

Rostock

Nach einem Jahr Corona-Pandemie ist auch im Kfz-Gewerbe in MV vieles an Substanz aufgezehrt. Etwa einem Drittel der 1100 Autohäuser und Werkstätten droht das Aus. Die Liquidität der Firmen schrumpft täglich. Denn aufgrund des anhaltenden Lockdowns sank und sinkt die Mobilität weiter. Vor allem das Ausbleiben der gewerblichen Vielfahrer in den Showrooms und Werkstätten trifft die Branche.

Dass das Neuwagengeschäft schwächelt, ist kein neues Phänomen. Das aber gleichzeitig das Gebrauchtwagenabsatz und das Werkstattgeschäft rückläufig sind, lässt die Alarmglocken schrillen. Zumal sich jetzt rächt, dass viele Häuser über Jahre eine viel zu geringe Umsatzrendite erwirtschafteten. Und die wirkliche Durststrecke kommt noch. Denn viele Händler leben noch von den Bestellungen vor einigen Monaten.

Dass die Politik hierzulande zudem den Verkauf in den Showrooms verbietet, ist schlichtweg unbegreiflich. Nicht nur, weil in Thüringen der Autoverkauf weiter geht. Platz ist ausreichend vorhanden, Hygienekonzepte haben sich bewährt ... Anders als beispielsweise in einem Modegeschäft macht die individuelle Terminvergabe, wie in Rheinland-Pfalz praktiziert, im Autohaus zumindest etwas Sinn. Sie ist kein Allheilmittel, aber wäre ein erster Schritt. Also, öffnen, jetzt!

Von Volker Penne