Rostock

Eigentlich wollten Johann Heller und seine Mitgründer von deeeper.technology vor drei Jahren aus MV wegziehen. „Die Entscheidung zu bleiben, war richtig“, sagte der Rostocker Start-Up-Gründer am Donnerstagabend nach der Verleihung des 19. OZ-Existenzgründerpreises, bei dem die Experten für Künstliche Intelligenz den mit 5000 Euro dotierten Hauptpreis gewannen, gestiftet von OZ und Basislager.

Die vielen anderen Teilnehmer hätten es auch verdient, am Ende oben zu stehen. Eine geballte Ladung von „Innovation, Kreativität und unglaublich tolle Konzepte“, fasste OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff die zweistündige Verleihung zusammen. Den Ausschlag gab neben anderem der wirtschaftliche Erfolg des Gewinner-Teams. Deeper.Technology arbeitet bereits an seiner Europa-Expansion.

Handfeste Chancen hatten die für die Endrunde nominierten Start-Ups Zasta, Bas Event, Inova Protein und Supieria. An der Warnow herrscht produktives Gründerfieber – alle Nominierten des Hauptpreises haben ihren Sitz in Rostock

„Sensationell, Sie hier zu sehen“, sagte Imke Mentzendorff und beglückwünschte alle Anwesenden, „sich den Weg erkämpft“ zu haben. Die Veranstaltung fand unter 2G-Plus-Bedingungen statt, jede Person im Saal war genesen oder getestet und war zusätzlich am Eingang getestet worden. Das Büffet nach der Preisverleihung fiel aus, ebenso die Messestände der nominierten Gründer.

Alle haben Preise verdient

„Wir können uns glücklich schätzen, alle Bewerber bereichern Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Benedikt von der Decken, Geschäftsführer der Von der Decken Creditreform MV in seiner Laudatio zur Vergabe des vom seinem Unternehmen gestifteten Sonderpreises „Mut in der Selbstständigkeit“. Noch etwas mehr als andere bereichere Project Bay von der Insel Rügen den Nordosten. Das Start-Up helfe anderen dabei zu entdecken, dass man in MV nicht nur schönen Urlaub machen, sondern auch prima arbeiten kann. Nominiert waren außerdem die Grips Boulderhalle aus Greifswald und Never Stop Playing, das hinter dem Supieria-Wasserpark in Rostock steht.

Den vom Land gestifteten „Digitalpreis“ bekamen die Gründer von Sawayo aus Rostock für ihre pfiffige Unternehmensführung-Software. Außerdem in die Endrunde schafften es Eneka, Zasta und deeeper.technology, ebenfalls alle aus Rostock. „Alle vier hätten Preis verdient“, sagt der neue Digital- und Innenminister des Landes, Christian Pegel (SPD), in seiner Laudatio.

Der „Online-Hofladen“ MVLiebe konnte sich in der Kategorie „Neustarter“ den Preis holen. „Wir wissen um die Vielfalt der Region“, sagte Christian Weiß, Geschäftsführer von Rostock Business. Und die gehöre nun mal belohnt. Das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro – so viel wie bei allen drei Sonderpreisen auch – kommt von fünf kommunalen Wirtschaftsfördergesellschaften aus MV.

Wismarer zum zweiten Mal dabei

Ebenfalls nominiert in dieser Kategorie waren Nova Innovationscampus aus Greifswald sowie die Rostocker Gründer Rohalm und TripLap – bei dessen Reiseideen nicht nur der Moderator der Verleihung, OZ-Chefredakteur Andreas Ebel, ins Schwärmen geriet. Kristian Kny von der Kreativen Sandstrahlwerkstatt stand an diesem Abend zum zweiten Mal in seinem Leben auf der OZ-Gründerpreisbühne: Schon 2017 hatte es der Wismarer zusammen mit seinem Vater und ihrer gemeinsamen Sandstrahlfirma in die Endrunde geschafft. Es sei Zeit geworden, etwas eigenes auf die Beine zu stellen, erklärte Kny sein neues Baby. Ein Wiedersehen in nächsten Jahren? Nicht ausgeschlossen.

Jochen Schulte, Staatssekretär aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium, fand in seine Rede tröstende Worte für alle Teilnehmer, die leer ausgingen. An Rückschläge müssten sich Gründer gewöhnen. Das wisse er aus eigener Erfahrung, schließlich war er vor 30 Jahren selbst mal ein Gründer: „Man rechnet mit vielen Dingen, aber nicht mit denen, die tatsächlich eintreten“, sagte Schulte.

Von Juliane Schultz und Gerald Kleine Wördemann