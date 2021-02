Wo stecken sich die Menschen in MV mit Sars-CoV-2 an? Der OZ liegen exklusiv Daten zu mehr als 6000 Corona-Fällen in MV vor. Sie lassen erstmals darauf schließen, welche Lockdown-Maßnahmen Sinn gemacht haben und welche nicht – und wo schon bald Lockerungen möglich sein sollten.