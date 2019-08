Rostock

Die Hanse Sail in Rostock ist das größte Seefahrertreffen in MV. Passend zu diesem Mega-Event wird im Zeitraum der Sail vom 7. bis 11. August das Schriftstück eines der wohl bekanntesten Seefahrer der Welt im Kulturhistorischen Museum Rostock ausgestellt: ein Brief von Christoph Kolumbus.

Das äußerst empfindliche Schreiben aus dem Jahr 1502 wird nur selten der Öffentlichkeit präsentiert. In dem Dokument bittet Kolumbus seinen Sohn Fernando darum, Schulden von zwölf Dukaten zu begleichen, die er für seine zweite Reise 1496 aufnahm. Das Schiff des Seefahrers lag während der Zahlungsanweisung vor der Küste von Veraguna im heutigen Panama.

Im Rahmen der Ausstellung „Menschen – Wissen – Lebenswege. 600 Jahre Universität Rostock“ wird das Schriftstück zusammen mit einem Druck des Reiseberichtes von Amerigo Vespucci, dem Namenspaten Amerikas, aus dem Jahr 1505 zu sehen sein. Vor 500 Jahren wurde der vierseitige Bericht über die neue Welt an der Universität Rostock gedruckt und kam in diesem Jahr zurück in die Hansestadt. Neben diesem Exemplar gibt es weltweit nur noch zwei weitere Drucke in London und Frankfurt am Main. Das Original in italienischer Sprache ist nicht erhalten geblieben.

Anlass für die Ausstellung beider Kostbarkeiten ist der Erstanlauf des gleichnamigen italienischen Segelschulschiffes „ Amerigo Vespucci“ bei der Hanse Sail.

Traummoment zur Hanse Sail gewinnen

Auch Sie wollen die Welt erkunden? Die OZ kann helfen: Noch bis zum 8. August wird jeden Tag im Live-Countdown auf der OZ-Website www.ostsee-zeitung.de/hansesail2019live eins von insgesamt fünfzehn Lösungswörtern zu finden sein. Am Freitag verbirgt es sich zwischen 16 und 17 Uhr. Wer bis zum 9. August alle fünfzehn Lösungswörter sammelt und anschließend an online@ostsee-zeitung.de schickt, hat die Chance, eine siebentägige A-Rosa-Kreuzfahrt zu gewinnen.

