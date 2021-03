Greifswald/Insel Usedom

Schon 30 Prozent aller Corona-Fälle im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind Mutationen, erklärte am Mittwoch die Amtsärztin des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Dr. Marlies Kühn. Besonders häufig sei die britische Variante.

Der Chefhygieniker der Universitätsmedizin Greifswald, Prof. Nils-Olaf Hübner, geht noch einen Schritt weiter: Er spricht von mindestens 35 Prozent Mutationen. Unter den Coronaviren gäbe es insgesamt mehrere Tausend Mutationen. Hier in der Region würden von den Epidemiologen, Hygienikern und weiteren Gesundheitsexperten besonders drei Formen beobachtet. Das seien die britische, die südafrikanische und die brasilianische Variante.

Laut Hübner seien alle drei bereits im Landkreis angekommen und nachgewiesen. „Es gibt tatsächlich schon Hotspots für die Mutanten im Kreis, also Gebiete, wo die Neuinfektionen mit dem Coronavirus nur Mutationen sind“, bestätigt er.

Die bisherigen Untersuchungen hätten gezeigt, dass die britische Mutationsform tatsächlich viel ansteckender ist. „Wir sprechen von einer 35 bis 45 Prozent höheren Ansteckungsrate“, so Hübner. Gerade bei familiären Kontakten könne sehr gut belegt werden, dass sich eben nicht nur ein Erwachsener anstecke, etwa der Vater, sondern oftmals beide Elternteile.

Fast jeder Dritte hat gar keine Symptome

Zu den Symptomen der britischen Variante befragt, erklärte Hübner, dass etwa 30 Prozent der mit dieser Mutante positiv Getesteten keine Symptome haben, 40 Prozent hätten einen leichten Verlauf der Erkrankung, 25 Prozent hätten eine andere Symptomatik und die restlichen fünf Prozent würden sehr schwer erkranken.

Eine andere Symptomatik heißt: „In diesem Fall wird die Lunge nicht befallen, die Atmung ist nicht beeinträchtigt. Viele haben nicht einmal einen Schnupfen oder winzigen Husten.“ Statt dessen würden Betroffene über heftige Kopfschmerzen und ein starkes Schwindelgefühl klagen. Und sie haben oftmals große Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt und leiden unter starkem Durchfall, so dass Infizierte auch mal drei oder vier Wochen richtig flachliegen.

Ist die britische Mutation auch tödlicher?

Zu Aussagen, wonach die englische Variante auch tödlicher sei, meint Hübner, dass es bislang dazu nur sehr wenige Studien gebe und die Lage daher dünn anzusehen sei. Aber natürlich gebe es mit der größeren Ansteckungsrate mehr Infizierte. Also steige auch insgesamt der Zahl der schweren oder vielleicht sogar tödlichen Verläufe.

Das große Problem bei der brasilianischen und südafrikanischen Variante sieht der erfahrene Hygieniker darin, dass mit den jetzt auf dem Markt befindlichen Impfstoffen möglicherweise nur eine geringe Immunität erreicht werden kann. „Es muss also sehr intensiv geforscht werden bei den Mutationen, sie werden uns noch viel abverlangen. So werden bald weitere neue Varianten auftreten, wo wir noch nicht gar nicht wissen, was sie bewirken.“

Von Cornelia Meerkatz