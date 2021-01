Zinnowitz/Rostock

Tausende Laden-Besitzer in MV haben wegen des Corona-Lockdowns derzeit kaum Einnahmen, müssen aber dennoch unverändert hohe Mieten an die Eigentümer ihrer Geschäftsräume zahlen. Ein neues Gesetz könnte ihnen jetzt aus dieser Klemme helfen.

Axel Keller, Rechtsanwalt aus Rostock Quelle: Frank Moritz

Anzeige

Das betont Axel Keller, Leiter des Rechtsanwaltsbereichs von Ecovis Grieger Mallison in Rostock: „Durch die Neuregelung wird nun erstmals klar bestimmt, dass die Corona-Pandemie ein unvorhersehbares Ereignis ist, das für den Wegfall der Geschäftsgrundlage sorgen kann.“ Das schaffe für gewerbliche Mieter eine deutlich bessere Position, um mit ihren Vermietern über eine Minderung oder Stundung der Mieten zu verhandeln – wenn sie von staatlichen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung gebeutelt sind, schätzt der Experte ein.

Sowohl bei Geschäftsbetreibern, die ihre Läden gemietet haben, als auch bei Besitzern von Immobilien, den Vermietern, wird der neue Paragraf 7 im Artikel 240 des EGBGB, der den Sachverhalt regelt und vom Bundestag kurz vor Weihnachten beschlossen wurde, aber noch mit Zurückhaltung aufgenommen.

Ladenbesitzer: Es bleibt Verhandlungssache

Unternehmer Gert Griehl, der in Kühlungsborn und auf Usedom insgesamt 16 Modegeschäfte und zwei Restaurants betreibt und die Gewerbeflächen dafür zumeist angemietet hat, meint: „Da es noch keine abschließende gerichtliche Lösung des Konflikts gibt, bleibt das Ganze für uns weiter Verhandlungssache. Wir müssen also mit unseren Vermietern diskutieren, ob eine Minderung möglich ist, und man muss sich mit vernünftigen Argumenten treffen.“

Kommentar: Deshalb ist es gerecht, Gewerbe-Mieten in der Pandemie zu mindern

Gert Griehl vor seinem Marco-Polo-Store in Zinnowitz auf Usedom. Er hat insgesamt 16 Geschäfte, zwei Restaurants und 100 Mitarbeiter. Quelle: Ewert Hannes

Er selbst erlebe in seinen Geschäften die ganze Bandbreite, sagt Griehl – von Vermietern, die nicht einen Cent von der Ursprungsmiete abrücken wollen, bis zu Immobilien-Eigentümern, die Teile der Mieten erlassen oder auf später verschieben, da sie die Notwendigkeit sehen, dass die Geschäftsbetreiber jetzt nicht pleitegehen dürfen: „Wir werden jedenfalls versuchen, jetzt ab diesem Monat alle Mieten neu zu verhandeln“, sagt der Usedomer Unternehmer. Für die viele Geschäftsbetreiber sind die Mieten ein hoher Kosten-Faktor. Sie werden in besten Lagen von MV zwischen 40 und 60 Euro pro Quadratmeter taxiert.

„Dürfen keine Welle auslösen“

Kay Lutter, Geschäftsführer von Lutter Immobilien, der allein in Rostock etwa 250 Gewerbe-Flächen für die Eigentümer verwaltet, hält das Thema für kompliziert: „Sie müssen bei solchen gesetzlichen Regelungen auch darauf achten, dass sie keine Welle auslösen“, meint er. Heiße: Wenn von der Pandemie gebeutelte Laden-Inhaber durch den Gesetzgeber gedeckt ihre Miete mindern könnten, was sei dann die Folge? Müssten sie zum Beispiel auch weniger an Zulieferer zahlen oder an Kommunikationsdienstleister? Besser sei es, wenn die Gewerbe-Mieter feste Hilfen vom Staat bekämen, um ihre Fixkosten und Mieten zu begleichen.

Nichtsdestotrotz hätten die meisten seiner Klienten auch ohne das neue Gesetz bereits „Kompromisse“ mit ihren Mietern erzielt, Mieten gemindert oder vereinbart, dass Teilbeträge nach Ende der Pandemie gezahlt werden: „Es ist bei vielen das Bewusstsein da, dass man gerade mittelständischen Unternehmern entgegenkommen muss, sonst hat man sie nach Corona gar nicht mehr als Mieter.“

Lesen Sie auch: Nach Insolvenz von Mode-Kette Adler: So geht es für die sechs Filialen in MV weiter

„Wir machen auf“? Fehlanzeige – Darum blieben in Stralsund die Läden zu

Rügener Geschäfte: Öffnen oder nur aufmerksam machen?

„Auch Vermieter müssen Kredite bedienen und brauchen die Mieten “

Diese Auffassung teilt Gerold Jürgens, der als Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern die Sicht der Geschäftsinhaber gut kennt, als Immobilienbesitzer in Greifswald aber auch Gewerbeflächen vermietet. Er selbst habe bereits Stundungen mit Mietern vereinbart.

Von einer grundsätzlichen Senkung der Gewerbemieten halte er aber nichts: „Auch viele Eigentümer müssen Kredite bedienen und brauchen die Mieten – und nicht jeder Mieter hat hohe Verluste“, meint Jürgens. Da komme es sehr auf Branche und Einzelfall an.

Regelung betrifft privaten Wohnraum nicht

Das sei auch genau die Zielrichtung des neuen Gesetzes, betont Rechtsanwalt Keller. Der Mieter müsse seine Verluste schon belegen können, um Ansprüche geltend zu machen. Das neue Gesetz verbessere aber nun seine Verhandlungsposition, um mit seinem Vermieter eine Einigung zu finden. Zudem sei nun im Gesetz verankert, dass eine Anpassung der Miete vorrangig und beschleunigt verhandelt und innerhalb eines Monats terminiert werden müsse, was schnell Klarheit schaffe.

Die neue Regelung gilt ausschließlich für gewerbliche Mietverhältnisse und hat keine Auswirkung auf privat genutzten Wohnraum.

Von Alexander Loew