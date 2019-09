5 Tipps: So schütze ich mein Kind vor sexuellem Missbrauch

Rostock

Sexuellen Missbrauch gibt es in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die meisten Fälle passieren in der Familie. Aber auch außerhalb der eigenen vier Wände können Kinder zu Opfern werden – im Sportverein, in der Schule, in der Freizeit. Daher sollten besorgte Eltern Vorsorge treffen und auf Warnsignale achten, rät Michael Bock vom Bündnis Kinderschutz MV.

1. Auf Verhaltensänderung achten

Ein Warnsignal kann sein, dass das Kind sich plötzlich anders verhält. „Es will vielleicht nicht mehr zum Training gehen, zieht sich zurück oder ein vorher ruhiges Kind dreht plötzlich auf“, so Bock. Das könnten unbewusst gesendete Signale dafür sein, dass etwas nicht stimmt. „Allerdings kann es dafür auch andere Ursachen geben, etwa dass das Kind in die Pubertät kommt.“

2. Auf Bauchgefühl hören

Niemand kennt sein Kind besser als die eigenen Eltern. „Wenn Sie Verdacht schöpfen, sollten Sie diesem auch nachgehen“, rät Bock: „Trauen Sie Ihrem Bauchgefühl.“

3. Das Kind ernst nehmen

„Es gibt die Faustregel, dass ein Kind etwas sieben Mal sagen muss, bevor ihm geglaubt wird“, sagt Bock. So vergeht vielleicht zu viel Zeit, in der das Kind weiter leiden muss. Bock rät daher: „Hören Sie Ihrem Kind zu und glauben Sie ihm auch.“

4. Gezielt nach Schutz vor Missbrauch fragen

Viele Vereine und Freizeiteinrichtungen sind sich inzwischen des Problems der sexualisierten Gewalt gegen Kinder bewusst und haben Konzepte zu deren Schutz erarbeitet. „Teilweise werden polizeiliche Führungszeugnisse von Bewerbern verlangt“, sagt Bock. Auch werde darauf geachtet, dass es keine Räume gibt, in denen Täter mit ihren Opfern alleine sind, wie etwa abschließbare Duschen. Wichtig sei auch, dass innerhalb der Einrichtung Verdachtsfälle offen angesprochen werden können. „Fragen Sie im Verein Ihres Kindes nach solchen Schutzkonzepten“, empfiehlt Bock.

5. Fachberatung aufsuchen

Täter entwickeln oft perfide Strategien, um sich Kinder gefügig zu machen und um zu verhindern, dass sie entdeckt werden. Für Eltern ist dies schwer zu durchschauen. Viele wissen auch nicht, wie sie sich bei einem Verdacht verhalten sollen. „Daher sollten Sie sich grundsätzlich an eine Fachberatung wenden“, sagt Bock.

Hier gibt es Hilfe:

Hilfsnetz Cora MV

Bündnis Kinderschutz MV

Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung MV

Opfertelefon des Weissen Rings: tel. 116 006

Von Axel Büssem