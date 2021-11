Die Corona-Ampel in MV zeigt Gelb. So wie die Werte jetzt gesetzt seien, werde es bis zu einer Inzidenz von 200 keinerlei Bremswirkung geben, warnt der Chefhygieniker Nils-Olaf Hübner. Diese sei aber notwendig, um eine Überlastung in den Kliniken zu vermeiden. Er fordert Korrekturen.