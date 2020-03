Experte warnt: Schon nach 15 Minuten neben Coronavirus-Infizierten kann man sich anstecken

Schwerin

Prof. Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, hat am Sonnabendnachmittag in Schwerin begrüßt, dass MV wegen der Coronavirus-Ausbreitung Schulen schließt und Veranstaltungen unterbindet. Denn die Gefahr der Ausbreitung sei sehr groß.

Sein Beispiel: Wenn jemand 15 Minuten lang in zwei Metern Entfernung neben einem Infizierten stehe, sei die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung sehr groß. Daher sei es richtig, möglichst viele soziale Kontakte zwischen Menschen zu unterbinden. „Wir müssen die Übertragung verlangsamen, dazu gehören alle Maßnahmen, die man sich vorstellen kann“, so Wieler.

Experte: Epidemie wird sich weiter ausbreiten

Die Zahl der Corona-Infizierten werde in Deutschland, auch in MV weiter steigen. Daher fordere er „ganz klare Eingrenzungsmaßnahmen“, so Wieler. „Wir müssen alles dafür tun, damit wir dieses Virus verlangsamen, um genügend Kapazität im Gesundheitssystem zu haben.“

Krankenhäuser sollten sich daher dringend auf mehr Patienten auf Intensivstationen vorbereiten. MV stehe noch am Anfang der Epidemie; dies sei ein Vorteil, um sich darauf vorbereiten zu können. Es müsse verhindert werden, dass, wenn die Corona-Pandemie sich massiv ausweitet, die Behandlung von Infizierten davon abhängig gemacht werden muss, wie schwer die Erkrankung ist.

Dies unterstreicht Prof. Emil Reisinger, Infektionsmediziner an der Universität Rostock. „Es ist wichtig, dass wir uns abschotten und die Welle verzögern.“ Er rechne in der ersten Welle der Corina-Epidemie mit gut 10 000 Infizierten. „Wir haben noch die Möglichkeit gegenzusteuern.“ Vor allem ältere und Menschen mit Vorerkrankungen gelte es zu schützen.

Glawe kündigt weitere Test-Zentren in MV an

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) kündigt weitere Abstrichzentren in MV an, in denen Menschen sich auf eine etwaige Corona-Infektion testen lassen können. Im Raum Güstrow/ Bützow und Stralsund/Rügen würden weitere solcher Anlaufstellen hinzukommen. Man strebe an, dass Krankenhäuser im Land, vor allem Maximalversorger wie die Unikliniken in Greifswald und Rostock ihre Kapazität „hochfahren“ und mehr Intensivbetten vorhalten.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) appelliert an Menschen, die Schulschließungen und andere Eingriffe ins öffentliche Leben immer noch als übertrieben ansehen. Es gelte, vor allem die Schwachen zu schützen. „Es geht darum die Welle, die vor uns liegt, möglichst flach zu halten, dass gute medizinische Versorgung noch möglich ist.“

Von Frank Pubantz