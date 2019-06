Greifswald

Ein Wissenschaftler schlägt Alarm: Prof. Helmut Klüter, Experte für Regionalentwicklung an der Universität Greifswald, nimmt die Ergebnisse der Kommunalwahl Ende Mai erneut zum Anlass für Kritik an der Kreisgebietsreform 2011. Der Osten des Landes sei „mit demokratischen Mitteln nicht regierbar“, so Klüter. In Vorpommern-Greifswald und an der Seenplatte habe sich der Staat so stark aus der Fläche zurückgezogen, dass nun „eine Art Verwaltungsdiktatur“ herrsche. Die dünn besiedelten Regionen hätten so wenige kommunalpolitische Ansprechpartner oder andere Strukturen wie nirgendwo sonst in Deutschland.

Mit Konsequenzen, so Klüter. „Jede Zerstörung einer demokratischen Struktur, einer demokratischen Institution wie die eines Landkreises oder eines öffentlichen Unternehmens in der Peripherie stärkt undemokratische, verfassungsfeindliche Kräfte“, sagt er. Die Folgen der Reformen ließen sich nun an den Wahlergebnissen ablesen; es sei „noch schlimmer gekommen, als ich erwartet habe“. Obwohl vielerorts sogar Kandidaten fehlten, habe die AfD in vielen Gemeinden 20 oder mehr Prozent der Stimmen eingefahren.

Klüter hat den Weg des Landes hin zu unüberschaubaren Großkreisen bereits öfter kritisiert. Die Folge sei heute, dass Hauptorte im Westen MVs zweimal, im Osten viermal schlechter erreichbar seien als im Bundesschnitt. „Die Überzentralisierung sprengt im Osten des Landes jeglichen gesamtdeutschen Rahmen“, so Klüter. Vorreiter einer Zentralisierung sei die Landesregierung. Diese habe Kreis und Kommunen „weitgehend entmündigt“.

Klüter schlussfolgert: Das Land müsse sich in der Raumplanung völlig neu aufstellen. Denn „Überzentralsierung“ sei schuld daran, dass viele Probleme vor Ort nicht gelöst werden können. „Davon profitieren vor allem rechtsextreme Parteien.“ So müssten Versorgung, aber auch demokratische Mitbestimmung so geregelt werden, dass wirklich gleiche Lebensverhältnisse herrschen.

Frank Pubantz