Greifswald

Mehr Sachlichkeit und weniger ideologische Vorurteile bei der Diskussion um den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V – das wünscht sich der Greifswalder Medizinhistoriker Hartmut Bettin und verweist auf Parallelen in der Medizingeschichte. Im Jahr 1961 erlebte die Bundesrepublik eine große Welle der Polioepidemie (Kinderlähmung). „Bundesweit erkrankten 5600 Menschen, 272 starben und bei etwa drei Viertel der Erkrankten traten Lähmungserscheinungen auf“, so Bettin.

Mitten in die Epidemie hinein sei dann das Hilfsangebot der DDR-Regierung geplatzt, sofort drei Millionen Einheiten des russischen Polio-Impfstoffs zu liefern. Der Westen habe aber abgelehnt. Aus der misslichen Situation, auf „Entwicklungshilfe“ aus dem Osten angewiesen zu sein, habe sich der Westen mit der Begründung einer noch nicht ausreichend nachgewiesenen Prüfung des Impfstoffs befreit. „Viele Todesfälle hätten vermieden werden können, wenn man auf das Angebot eingegangen wäre“, so Bettin.

Anzeige

Deutschland erst 1990 poliofrei

In der DDR sei die Polio-Schluckimpfung im Jahr 1961 verpflichtend geworden und habe schnell Erfolge gebracht. Seit 1963 galt die DDR als poliofrei. Die Bundesrepublik, so Bettin weiter, begann erst 1962 mit Massenimpfungen. Mit nachlassender Impfbereitschaft in den 1970er Jahren stiegen die Zahlen sogar wieder an, wie Bettin sagt. Deutschland wurde erst 1990 poliofrei. „Zugespitzt kann man sagen, dass mit dem Beitritt der DDR, in der 100 Prozent der Bevölkerung geimpft war, die notwendige Herdenimmunität von 80 Prozent für Gesamtdeutschland erreicht wurde.“

OZ-Umfrage: Würden Sie sich mit dem russischem Impfstoff Sputnik V impfen lassen?

Der Westen sollte seine generellen Vorbehalte gegen russische Impfstoffe ablegen, fordert Bettin. „Die politischen Debatten hierzulande haben immer die Tendenz, dem Osten generelles Misstrauen entgegenzubringen.“ Der Impfstoff sei als unzuverlässig und als nicht ausreichend geprüft beschrieben worden. Das habe Misstrauen geschürt, obwohl Studien zu einer positiven Beurteilung kamen.

„Russland ist kein Entwicklungsland“

„Russland ist kein Entwicklungsland, sondern hat jahrzehntelange Erfahrungen in der Impfstoffentwicklung.“ Sputnik V sei bereits millionenfach verimpft worden und werde zudem durch europäische Zulassungsbehörden geprüft.

Bettin befürchtet, dass auch nach einer EU-Zulassung von Sputnik V die Vorbehalte groß bleiben werden. „Die politischen Debatten im Westen haben viel Vertrauen in den Impfstoff zerstört.“ Bettin vermutet allerdings auch, dass die Bevölkerung im Osten eher bereit sein wird, sich mit Sputnik V impfen zu lassen. „Im kulturellen Gedächtnis ist verankert, dass Impfstoffe aus der Sowjetunion zuverlässig und wirksam waren.“

Von Martina Rathke