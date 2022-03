Schwerin

Ermittler und Behörden in MV sind offenbar schlecht auf Attacken von Hackern vorbereitet. Dies ist das Ergebnis einer Anhörung des Innenausschusses im Landtag. Diverse Experten haben darüber berichtet, wie kritische Infrastruktur in MV gegen Hacker-Angriffe zu schützen ist.

Vor allem Kommunen seien anfällig. In den vergangenen Monaten legten Hacker Verwaltungen im Kreis Ludwigslust-Parchim und diversen Städten lahm. Betroffen waren auch die Stadtwerke Wismar und Rostock. Die Zahl der Cybercrime-Fälle in MV lag laut Landeskriminalamt (LKA) im Vorjahr bei gut 1700 – Aufklärungsquote: 30 Prozent. Mit 128 Hacker-Angriffen – Polizei: Computer-Sabotage – habe sich die Zahl gegenüber 2020 verdoppelt.

Schlecht aufgestellt scheint die Polizei zum Thema zu sein. Beispiel: Die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime des LKA habe nur vier Mitarbeiter, die sich nebenbei auch um Cybercrime kümmern, heißt es in einer Stellungnahme. Man sei „nicht in ausreichendem Maße personell besetzt“. In Dienststellen sei die nötige Ausrüstung nicht vollständig.

Defizite melden auch die Ausbilder der Fachhochschule für Polizei in Güstrow. Für den wachsenden Bedarf, Polizisten zu Cybercrime auszubilden, seien mehr Angebote nötig. Bei externer Fortbildung werde allerdings Jahr für Jahr sogar „gestrichen“, da das Geld nicht ausreiche.

„MV steht bei Cybercrime blank da, ist offen wie ein Scheunentor.“ So fasst David Wulff (FDP) seine Eindrücke aus der Anhörung zusammen. Als „erschreckend“ bewertet Nikolaus Kramer (AfD) die Aussagen. „Das Problem ist sowohl personeller als auch finanzieller Natur. Wir müssen dringend mehr Geld für die IT-Sicherheit ausgeben.“ Constanze Oehlrich (Grüne) kritisiert, „dass die Kommunen leichte Angriffsziele für Hacker sind“. Gerade dort seien „hochsensible Daten wie Fingerabdrücke und biometrische Fotos“ von Bürgern gespeichert.

Von Frank Pubantz