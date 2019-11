Experten im Schweriner Landtag: Opas Urne darf mit nach Hause

Schwerin

Eine Zäsur in der Trauerkultur in MV kündigt sich an: Eine vom Landtag eingesetzte Expertenkommission hat am Montag empfohlen, dass Hinterbliebene künftig Urnen mit der Asche Verstorbener für eine gewisse Zeit zu Hause aufbewahren dürfen. Am landesweiten Friedhofszwang hält die Kommission allerdings fest. Heißt: Früher oder später muss Opas Urne auf einem Friedhof bestattet werden. Von bis zu zwei Jahren ist die Rede.

Darf die Asche sechs Monate oder gar zwei Jahre nach Hause?

Ein strittiges Thema: Mehrere Sitzungen brauchte die Expertenkommission, um zu einem Beschluss zu kommen, und der fiel knapp aus. Neun Mitglieder stimmten für eine befristete Aufbewahrung der Asche Verstorbener bei Hinterbliebenen zur Trauerbewältigung, sieben dagegen, zwei enthielten sich. Im Grunde wiederholte sich eine Argumentation von Tradition versus Wandel der Kultur mehrere Male. Bedingung soll nun sein: Die Asche muss nach einem noch nicht bestimmten Zeitraum bestattet werden – unter Aufsicht von offiziellen Totensorgeberechtigten und Bestattern. Im Gespräch sind sechs Monate, ein Jahr oder gar zwei Jahre.

Kritiker warnen vor der „ Urne auf dem Küchentisch“

Vor allem Vertreter von Kirchen und konservative Politiker sind gegen die Asche Angehöriger im Haus. Ihnen stößt der Gedanke an sterbliche Überreste auf dem Kaminsims oder Küchentisch auf. Die seit Jahrhunderten bewährte Weise von Bestattung auf dem Friedhof gehöre zur Kultur, argumentiert Claudia Schophius, katholische Kirche. Markus Wiechert, evangelische Nordkirche, hebt die Bedeutung der Totenruhe hervor, die es auf Friedhöfen gebe, wohl aber nicht in Wohnungen. Auch Sebastian Ehlers ( CDU) ist gegen den Vorschlag: „Die Menschenwürde endet nicht mit dem Tod“, sagt er. Jens-Holger Schneider ( AfD) sieht die Rechte von Trauernden, die keinen Zugang zur Urne haben, beeinträchtigt.

Eine Mehrheit im Gremium stimmte dennoch für eine Lockerung des Friedhofszwangs. Es gebe nun mal Menschen, die mehr Zeit zum Abschiednehmen brauchten, so Eva-Maria Kröger (Linke). Sie sei überzeugt, dass die Asche von Hinterbliebenen besser behandelt werde als in Krematorien oder bei Bestattern. Zudem dürfte die Zahl derer, die Asche bei sich haben wollen, nicht sehr hoch sein.

Theologe: Nicht nur Asche, auch Hinterbliebene haben Würde

Prof. Thomas Klie, Theologe an der Universität Rostock, sieht dringenden Handlungsbedarf, die Bestattungskultur an den Zeitgeist anzupassen. Er spitzt zu: „Es hat ja nicht nur ein Haufen Asche eine Menschenwürde.“ Dies gelte vielmehr auch für Trauernde, die länger brauchen, um den Tod ihrer Liebsten zu verkraften. Klie spricht sich für ein halbes Jahr als Höchstgrenze aus. Wer dann die Trauer nicht abgeschlossen habe, brauche wohl ärztliche Hilfe. Torsten Schmitt vom Verein Aeternitas ist für ein Jahr. Dann könnten Trauernde einen „kompletten Zyklus“ mit der Asche Verstorbener verbringen. Der Beschluss der Kommission ist nicht bindend, aber wegweisend. Der Landtag muss darüber am Ende entscheiden.

Abgelehnt: Teilung der Asche für zum Beispiel Diamanten

Ebenso kontrovers verlief die Debatte zur Frage, ob Teile der Asche Verstorbener aufbewahrt und zum Beispiel zu Schmuckstücken verarbeitet werden sollten. Dies sei längst Praxis, erklärten Befürworter, wie Hans-Joachim Möller vom Verband Unabhängiger Bestatter. Da dies aber in Deutschland verboten ist, nähmen Trauernde Angebote aus dem Ausland an, um etwa Diamanten aus der Asche Verstorbener fertigen zu lassen. Eine Horrorvision für Kritiker. Die Landtagsabgeordnete Christel Weißig (fraktionslos) fragt, was wohl geschehe, wenn zehn Hinterbliebene jeweils „einen Löffel Asche“ haben wollten. Der Mensch sei ein „Individuum“, eine „unteilbare Einheit“, so Kirchenrat Wiechert. Dies gelte auch für die Asche. Eine Mehrheit im Gremium sieht das ähnlich. Mit neun zu sechs Stimmen ist die Asche-Teilung abgelehnt.

Die Experten-Kommission berät seit einem Jahr zu Neuregelungen für das Bestattungsgesetz MV. So forderte es klarere Vorgaben für die Leichenschau oder diskutierte über einen Meister-Zwang für Bestatter. Am Montag hat das Gremium einstimmig beschlossen, dass sich die Landesregierung beim Bund für die Wiedereinführung von Sterbegeld einsetzen soll. Dieser Zuschuss sei vor allem für weniger gut betuchte Hinterbliebene wichtig.

Von Frank Pubantz