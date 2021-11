Greifswald/Rostock

Um einen weiteren Anstieg der Corona-Infektionszahlen und eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern, müssten aus Sicht von Gesundheitsexperten die Weihnachtsmärkte geschlossen werden. „Weihnachtsmärkte, auf denen Menschen eng beieinander stehen und Glühwein trinken, passen nicht in die gegenwärtige Situation“, sagte der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali. „Ich halte es nicht für ratsam, bei Inzidenzen im deutlichen 300-er Bereich so zu tun, als wäre die Pandemie vorbei.“ Der Reproduktionswert der Infektionen liegt seinen Angaben zufolge derzeit bei 1,2 bis 1,3. Das heißt, dass 100 Infizierte aktuell rund 120 bis 130 Menschen anstecken. Um die Infektionszahlen zu senken, müssten die Kontakte um mindestens 30 Prozent reduziert werden.

Ähnlich äußerte sich der Chefhygieniker der Greifswalder Uni-Medizin, Nils Olaf Hübner. „Für Weihnachtsmärkte habe ich aktuell keinerlei Verständnis.“ Sie trügen dazu bei, dass sich die vierte Infektionswelle weiter verschärfen werde. Die beiden Greifswalder Experten und der Chefvirologe der Uni-Medizin Rostock, Emil Reisinger, hatten am Dienstag die Landesregierung über die Corona-Situation informiert.

Inzidenz von 800 bis Jahresende möglich

Nach Einschätzung von Kaderali ist zu befürchten, dass die 7-Tage-Inzidenz in MV bis zum Jahresende auf den Wert von 800 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner klettert. Dies werde die Intensivstationen im Land weiter belasten. Als Ursachen benennt er die noch immer zu niedrige Impfquote von etwa 70 Prozent im Nordosten, die Saisonalität (Menschen haben im Winter in Innenräumen mehr Kontakt) und die beherrschende Delta-Variante, die dreimal infektiöser sei als das Ursprungsvirus. „Die Situation muss als dramatisch eingeschätzt werden“, so Kaderali in seiner aktuellen Simulation. Eine Impfpflicht, so der Experte, werde die vierte Welle nicht brechen können. Sie komme zu spät, sei aber dennoch notwendig, um eine fünfte Welle zu verhindern.

Erste Krankenhäuser ausgelastet

Kaderali rechnet damit, dass die steigende Inzidenz und damit einhergehend die zunehmende Intensivbettenbelastung „bereits kurzfristig in den nächsten Wochen“ dazu führt, dass die Krankenhäuser im Land an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. „Dies lässt sich nicht mehr verhindern“, sagte er.

Die ersten Krankenhäuser in MV hatten bereits am Montag ausgelastete Intensivstationen gemeldet. Betroffen waren das Kreiskrankenhaus Demmin, die KMG-Klinik Boizenburg, das Krankenhaus Ludwigslust und das DRK-Krankenhaus Grevesmühlen. Weitere 14 Krankenhäuser meldeten nur noch begrenzte Kapazitäten. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Montag liegen derzeit in Mecklenburg-Vorpommern 265 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken. Davon müssen 66 intensivmedizinisch behandelt werden.

Eine halbe Million Menschen in MV noch ungeimpft

Als problematisch sieht es Kaderali an, dass ein Drittel der Einwohner des Landes (über eine halbe Million Menschen) über keinerlei Impfschutz verfügt. Diese Menschen hätten nicht nur ein sehr hohes Infektionsrisiko, sondern riskierten einen schweren Verlauf, so der Experte. Seine Schlussfolgerung: „Durch die zu erwartende Überlastung des Gesundheitssystems ist die Versorgung auch der geimpften Bevölkerungsgruppe dann nicht mehr auf gewohntem Niveau zu gewährleisten.“

Von Martina Rathke