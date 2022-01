Rostock/Greifswald

Die Corona-Pandemie ist auch zu Beginn des neuen Jahres das alles bestimmende Thema und beschäftigt die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern nun bereits das dritte Kalenderjahr in Folge. Sie wünschen sich endlich eine Entspannung der Situation. Aber gibt es zum Start ins Jahr 2022 tatsächlich Hoffnungen, dass es einen Weg zurück zu mehr Normalität gibt? Das hat die OSTSEE-ZEITUNG Corona-Experten aus MV gefragt.

„Wir werden in den nächsten Tagen einen deutlichen Anstieg der Fälle erleben“, sagt Nils-Olaf Hübner, Chefhygieniker der Universitätsmedizin Greifswald. Für Prof. Emil Reisinger, Epidemiologe von der Rostocker Universitätsmedizin, ist das auch auf Urlaubsrückkehrer – bedingt durch die Feiertage zum Jahresende – zurückzuführen.

Pandemie könnte zur Endemie werden

Er erwarte aber, dass sich die Pandemie, die durch plötzliches Auftreten gekennzeichnet ist, allmählich zu einer Endemie, die in einer Region ständig vorkommt, entwickelt. Das klinge zwar weniger bedrohlich, bedeute aber nicht, dass die Belastungen zurückgehen müssen, so Reisinger. Zum Vergleich zieht er das Beispiel der Malaria in Afrika heran. „An dieser erkranken immer wieder Kinder und auch Erwachsene – zum Teil auch schwer, bis hin zum Tod.“

Hoffnung mache ihm die weitere Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten. „Es wird neue Impfstoffe, auch gegen die Omikron-Variante des Coronavirus, geben“, sagte Reisinger. Zudem könnten schwere Krankheitsverläufe durch neue Medikamente verhindert werden. „Ich hoffe sehr, dass dadurch die Belastung der Intensivstationen zurückgehen wird“, so der Corona-Experte. Nils-Olaf Hübner beschreibt den Weg hin zu mehr Normalität so: „Die Pandemie wird erst vorbei sein, wenn die Immunität weltweit auf hohem Niveau ist und bleibt.“

Ungeimpfte besonders empfänglich für fünfte Welle

Reisinger geht davon aus, dass es eine fünfte Corona-Welle geben wird. Für diese seien insbesondere ungeimpfte Personen empfänglich, die in MV immer noch einen Anteil von etwa 30 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Die vierte Welle werde demnächst abflachen. Danach aber werde die Omikron-Variante für einen Anstieg sorgen. Aktuell betrage der Anteil der Infektionen, die auf Omikron zurückzuführen sind, in Deutschland etwa 20 bis 25 Prozent. „Das wird sich auf 80 bis 90 Prozent erhöhen“, schätzt Emil Reisinger.

Er gehe davon aus, dass es künftig weitere Virusvarianten geben wird, sagt Hübner. „Auch Omikron verändert sich weiter: Es wird nicht nur neue Varianten, sondern auch neue Subvarianten geben“, ergänzt der Chefhygieniker.

Wissenschaftler erwarten saisonalen Effekt

Emil Reisinger hofft, „dass die Intensivstationen dennoch nicht wieder so stark belastet werden.“ Daten aus Südafrika und England zur Omikron-Variante würden jedenfalls auf weniger krankmachende Eigenschaften hindeuten. Aufgrund des saisonalen Auftretens des Coronavirus, der Entwicklung von Medikamenten, Impfstoffen – insbesondere auch Totimpfstoffen – und dem Voranschreiten der Impfungen erwarte er, dass es ab dem Monat April eine Entspannung der Corona-Lage geben könne. Und auch Nils-Olaf Hübner meint: „Es ist, wie in den Vorjahren, mit einem deutlichen saisonalen Effekt zu rechnen: Wenn die Bäume grün werden, wird es wieder deutlich besser werden.“

