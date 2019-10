Experten beim OZ-Telefonforum: Jeder hat Extraschläge des Herzens

Rostock

Jedes Jahr erleiden rund 65 000 Bundesbürger den plötzlichen Herztod. Es ist jedoch kein schicksalhaftes Ereignis. Warum sollte man Symptome wie plötzliche Luftnot und Brustschmerzen ernst nehmen? Welche Rolle spielen Herzrhythmusstörungen? Welche neuen Medikamente gibt es? Ist ein Herzstolpern gefährlich?

Fragen über Fragen, die drei Experten beim OZ-Telefonforum am vergangenen Mittwoch beantworteten: Prof. Dr. Gustav Steinhoff, Direktor der Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie der Unimedizin Rostock, Oberarzt Dr. Ronald Bittner vom Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg sowie Dr. Mathias Busch, Stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin B der Unimedizin Greifswald, waren pausenlos gefordert.

Hier einige der wichtigsten Fragen und Antworten:

Ich verspüre häufig einen stark unregelmäßigen Herzschlag. Das macht mir große Sorgen. Was soll ich tun?

Das Wichtigeste ist, dass man ein Elektrokardiogramm (EKG) schreibt, während diese Unregelmäßigkeit vorliegt. Die richtige Vorgehensweise ist dann davon abhängig, wie häufig und wie lange anhaltend der unregelmäßige Herzschlag vorliegt. Dann kann entschieden werden, ob ein einmaliges EKG, ein Langzeit-EKG über ein bis sieben Tage bis hin zu einem implantierten Mini-EKG sinnvoll sind, um die vermeintliche Herzrhythmusstörung zu dokumentieren.

Haben Extraschläge mentale oder ausschließlich kardiale Ursachen?

Beides ist möglich. Man muss jedoch wissen, dass jeder Mensch Extraschläge in geringem Ausmaß hat. Die Wahrnehmung dieser Extraschläge ist oft mental beeinflusst. Mit jedem wahrgenommenen Extraschlag lernt man, auf den nächsten zu achten. Das Fühlen von Extraschlägen erzeugt bei dem Laien ein bedrohliches Gefühl.

Beim Vorhofflimmern schlägt Herz sehr unregelmäßig Vorhofflimmern ist eineder häufigsten Herzrhythmusstörungen. Europaweit sind mehr als 15 Millionen Menschen davon betroffen. Bundesweit sind es rund 1,8 Millionen Patienten. Dabei schlägt das Herz sehr unregelmäßig, was von den Betroffenen zum Teil als sehr störend und beängstigend empfunden wird. Oftmals bemerkt der Betroffene diese Rhythmusstörung aber auch gar nicht. Ohne Therapie drohen jedoch ernste Folgen, beispielsweise ein Schlaganfall, da sich durch den unregelmäßigen Herzschlag Blutgerinnsel bilden können. Behandelt werden kann das Vorhofflimmern durch Medikamente oder eine sogenannte Katheterablation. Konkret veröden die Spezialisten krankhafte elektrische Erregungsherde im Herzgewebe. Zum einen geschieht dies mittels Hitze. Man nennt dies Radiofrequenz-Ablation. Beim zweiten Verfahren setzt man auf Kälte. Bei der sogenannten Kryo-Ablation wird mit einem speziellen Mini-Ballon das betreffende Gewebe kurzzeitig auf Minustemperaturen abkühlt.

Kann ich bei verschiedenen kardialen Auffälligkeiten, insbesondere bei Vorhofflimmern, trotzdem sportlich aktiv bleiben?

Grundsätzlich ja. Die Belastungsfähigkeit muss mit den behandelnden Ärzten geklärt werden. Sportliche Aktivität verbessert sogar die Prognose der Herzerkrankung und ist als Prophylaxe empfehlenswert. Die Patienten können sich auch bei Herzsportgruppen anmelden.

Bei mir ist ein hoher Blutdruck festgestellt worden. Was soll ich tun?

Die Notwendigkeit einer Behandlung sowie die Einstellung des Blutdrucks muss von den Werten unter Alltagsbedingungen abhängig gemacht werden. Oft ist der einmalig beim Arzt gemessene Blutdruck daher nicht aussagekräftig. Hier helfen 24-Stunden-Blutdruckmessungen oder ein Blutdrucktagebuch mit Selbstmessung. Dabei ist darauf zu achten, dass das häusliche Blutdruckmessgerät valide Messwerte liefert. Deshalb sind Vergleichsmessungen beim Arzt nötig. Die Konsequenzen, die man aufgrund der Ergebnisse zieht, sind sehr individuell und müssen vom Hausarzt gesteuert werden.

Ich habe im Frühjahr eine Ablation aufgrund von Vorhofflimmern erhalten. Seither verspüre ich nachts häufig plötzliches Herzrasen, das erst nach einigen Stunden abklingt. Worum kann es sich dabei handeln?

Es kann sich noch um Phasen von Vorhofflimmern handeln, da auch nach einer Ablation noch Vorhofflimmerepisoden auftreten können. Es können aber auch andere Herzrhythmusstörungen vorliegen, zum Beispiel Vorhofflattern. Wichtig ist es, die jetzt neu verspürten Rhythmusstörungen aufzuzeichnen, um gezielt eine Behandlung einleiten zu können. Zu empfehlen wäre, sich zügig beim Arzt vorzustellen, um ein EKG zu schreiben, um diese Rhythmusstörungen aufzuzeichnen. Sollten die Störungen als sehr bedrohlich empfunden werden, kann man einen Notarzt hinzuziehen.

Mir macht Luftnot zu schaffen, die schon nach geringer Anstrengung und wenigen Schritten schnellen Gehens auftritt. Bisher wurde in den ambulanten Untersuchungen nichts gefunden. Was kann die Ursache sein?

Bei Belastungsluftnot können verschiedene Erkrankungen vorliegen. Wichtig wäre eine Herzultraschalluntersuchung. Es ist zu klären, wie die Pumpfunktion des Herzens einzuschätzen ist und ob Herzklappenfehler vorliegen. Die müssten dann speziell behandelt werden. Ebenso kann ein ausgeprägt hoher Blutdruck Luftnot verursachen. Zudem sind Herzrhythmusstörungen als Ursache auszuschließen. Es ist auch denkbar, dass Sie unter einer Lungenerkrankung leiden. Es ist ratsam, eine weitere Abklärung des Problems über den Hausarzt bzw. Kardiologen oder in einer Fachklinik vornehmen zu lassen.

Warum bekomme ich einen Blutverdünner bei Vorhofflimmern?

Schon bei kurzen Episoden von Vorhofflimmern können Blutgerinnsel im Herzen entstehen, die bei Ablösung in den Kreislauf einen Gefäßverschluss im Gehirn (Schlaganfall) verursachen können. Zur Verhinderung der Entstehung von Blutgerinnseln wird die Blutgerinnung durch Blutverdünner außer Kraft gesetzt. Damit entsteht allerdings eine Situation wie bei einem Bluter.

Bei welchen Implantaten benötige ich Blutverdünner?

Blutverdünner sind notwendig bei Stents für die Herzkranzgefäße, Herzklappenprothesen, Kunstherzen und künstlichen Gefäßprothesen.

Was kann bei Blutverdünnung passieren und worauf muss ich achten?

Bei der künstlichen Blutersituation können spontane Blutungen, insbesondere Magen- und Darmblutungen entstehen. Dies zeigt sich durch schwarzen Stuhlgang oder Blut im Stuhl. Auch besteht erhöhte Blutungsneigung bei Verletzungen, aber auch bei Zahneingriffen, Endoskopien oder Operationen. Die Blutungsneigung und die Dosierung der Medikamente muss regelmäßig überprüft und eingestellt werden.

Wie lange sind Katheterklappen haltbar?

Langzeiterfahrungen mit Katheterklappen für die Aortenklappe sind nur seit 15 Jahren verfügbar. Und die meisten Klappen wurden zuerst bei sehr alten Patienten eingesetzt. Die Klappenfunktion fällt bis zehn Jahre nach Implantation exzellent aus.

Was ist ein Daumen-EKG und wie exakt lässt sich damit Vorhofflimmern feststellen?

Schätzungen zufolge bleibt Vorhofflimmern bei rund einem Drittel aller davon betroffenen Patienten unbemerkt. Eine Screeningstrategie mit dem Daumen-EKG soll helfen, viele der älteren Patienten zu finden, die ein Vorhofflimmern und damit ein erhöhtes Schlaganfallrisiko tragen. Beim Hand-EKG kann der Patient selbst wiederholt kurze EKG-Aufzeichnungen machen. Dabei werden die Daumen 30 Sekunden lang auf zwei Elektroden gelegt. Die Messungen können dann über das Mobilfunknetz an den Arzt übermittelt und analysiert werden.

Beim Arzt fällt häufig der Begriff „KHK“. Was bedeutet dieser?

„KHK“ ist die Abkürzung für „koronare Herzkrankheit“. Durch Gefäßverkalkung kommt es zu einer Einengung der Herzkranzgefäße, auch Koronararterien genannt. Die koronare Herzerkrankung wird zudem als ischämische Herzkrankheit bezeichnet, da eine Engstelle in einem Herzkranzgefäß zu Sauerstoffmangel (Ischämie) in Teilen des Herzens führen kann. Durch die koronare Herzerkrankung kann ein Herzinfarkt entstehen.

Was versteht man unter einer Aortenklappenstenose?

Bei der Aortenklappenstenose handelt es sich um den häufigsten Herzklappenfehler. Durch die Verkalkung der Klappen – genauer gesagt Verkalkung der Klappensegel – kommt es zur Verengung der Ausflussöffnung aus der linken Herzkammer. Dadurch kann die linke Herzkammer nicht mehr ausreichend viel sauerstoffangereichertes Blut in den Körper pumpen. Es entsteht somit eine unzureichende Versorgung des Organismus. Der Patient leidet darum an Luftnot und Leistungsabfall. Darüber hinaus kann es zu Schwindel und Bewusstlosigkeit führen. Die Erkrankung schreitet unaufhörlich voran und führt schließlich zum Tod.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Bei schwerer Aortenklappenstenose muss die Aortenklappe ersetzt werden. Abwarten verschlechtert den Zustand des Patienten nur weiter und hat schwerwiegende Folgen. Die Behandlung der Aortenklappenstenose besteht einzig und allein im Aortenklappenersatz, der offen chirurgisch oder minimalinvasiv als TAVI-Prozedur erfolgen kann.

Was bedeutet der Begriff „TAVI“?

TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation – steht für ein Verfahren zur Implantation von künstlichen Aortenklappen mittels eines Katheterverfahrens. Dies ist die Alternative für eine Herzklappenoperation mit Eröffnung des Brustkorbes. Die TAVI-Prozedur kommt bei Patienten höheren Lebensalters bzw. bei Vorliegen vieler Nebenerkrankungen oder bereits erfolgter Eingriffe infrage.

Welche Gründe sprechen dafür, Herzklappen per Katheter zu ersetzen oder zu reparieren?

Die minimalinvasiven Katheterverfahren über die Leiste bieten die große Chance, die Herzklappen schonend auszutauschen oder zu reparieren. Eine Herzklappenoperation, bei der der Brustkorb geöffnet wird und eine Herz-Lungen-Maschine die Kreislauffunktion übernimmt, wäre für hochbetagte Patienten zu risikovoll. So können auch bei älteren Herzpatienten die Herzklappen behandelt werden, um die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit erheblich zu erhöhen.

In der Behandlung von Herzklappenerkrankungen ist häufig auch von Mitraclip die Rede. was ist das?

Mitraclip bezeichnet ein Verfahren, bei dem eine undichte Mitralklappe mittels eines Katheterverfahrens repariert wird. Mit Hilfe eines Clips werden die Segel der Mitralklappe verbunden und die Undichtigkeit der Klappe wird deutlich reduziert oder ganz beseitigt. Die Undichtigkeit der Mitralklappe ist der zweithäufigste Herzklappenfehler.

Bei welchen Patienten werden diese beiden Verfahren eingesetzt?

Diese Verfahren dienen Patienten, die ein hohes Operationsrisiko besitzen. Das betrifft zum Beispiel Patienten mit schweren Begleiterkrankungen von Lunge, Nieren und Gefäßen. Auch ein hohes Lebensalter (über 75 Jahre) ist ein Argument, um die TAVI- und Mitraclip-Verfahren als Alternative zur konventionellen Herzoperation zu wählen.

Welche weiteren Katheterverfahren gibt es?

Hier ist beispielsweise der Verschluss von Defekten in der Herzscheidewand zu nennen. Heute kann man oft auf Operationen am offenen Herzen verzichten und Defekte in der Herzscheidewand mit Katheterverfahren verschließen. Eine weitere Therapieoption per Katheter ist seit einiger Zeit auch der sogenannte Herzohrverschluss.

Was wird mit dem Herzohrverschluss per Katheter möglich?

Bei Patienten mit Vorhofflimmern ist häufig das Herzohr, eine Ausstülpung am Vorhof des Herzens, ein Entstehungsort von Blutgerinnseln. Dieses Herzohr kann mit Hilfe eines Katheters und eines Implantates verschlossen werden. Das Risiko für einen möglichen Schlaganfall wird somit deutlich gesenkt. Die Behandlung per Katheter ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Patienten während der Einnahme gerinnungshemmender Medikamente eine bedeutsame Blutungsneigung zeigen.

Wodurch entsteht ein Herzinfarkt?

Ein Herzinfarkt entsteht durch einen akuten Gefäßverschluss einer Herzkranzarterie, in der Regel ausgehend von einer Aderverkalkung durch Arteriosklerose. Diese befällt allerdings auch andere Arterien im Körper und kann an anderen Stellen auch Gefäßverschlüsse verursachen. Die Entwicklung von Aderverkalkung kann man durch Ultraschalluntersuchung der Halsschlagader frühzeitig erkennen. Beim Herzen sind Brustschmerz oder Kurzatmigkeit bei Belastung Symptome vor einem drohenden Herzinfarkt.

Lesen Sie auch:

Alle Beiträge zur OZ-Serie „Herz in Not“ lesen Sie hier.

Von Volker Penne