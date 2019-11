Experten sehen in USA gute Chancen für Windenergiebranche MV

Rostock

Die Windenergiebranche in MV könnte stärker von der Kooperation mit US-Partnern profitieren. „Deutsche Firmen sind in den USA bislang noch sehr zurückhaltend. Dabei wird Deutschland immer noch als Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien gesehen, von dem man viel lernen kann“, sagte Max Gruenig, Präsident des Washingtoner Ecologic Institute, am Mittwoch beim Besuch einer Delegation des US-Kongresses in Rostock.

In den USA gebe es bereits viele Windräder an Land. Die Zukunft liege aber eher in der Offshore-Windkraft. „Die meisten großen Städte in den USA, wie New York oder Los Angeles, liegen am Meer und könnten durch Offshore aus der Nähe versorgt werden“, so Gruenig.

Einzelne US-Staaten gehen voran

Professor Uwe Ritschel, der an der Uni Rostock den Lehrstuhl für Windenergietechnik innehat, sieht ebenfalls gute Chancen für deutsche Unternehmen in Amerika – trotz der Politik von Präsident Donald Trump, der voll auf fossile Energieträger setzt: „Einzelne Staaten unterstützen den Ausbau der Windenergie sehr stark. Dort wird mit Sicherheit auch in Zukunft geforscht und investiert.“

Rettungsanker Export

Die Uni Rostock hatte gemeinsam mit dem Windenergienetzwerk zu dem Besuch eingeladen. Dessen Vorsitzender, André Iffländer, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern: „Unsere Exportquote liegt bei 60 bis 80 Prozent. Wenn wir den Export nicht hätten, würde es noch schlimmer aussehen.“ Weil der Ausbau der Windenergie in Deutschland fast zum Stillstand gekommen ist, sind seit 2016 bundesweit 40 000 Arbeitsplätze in der Branche verloren gegangen.

In MV gebe es vor allem kleine und mittlere Unternehmen, so Iffländer. „Die haben nicht den Atem, eine lange Durststrecke zu überstehen.“ Um die Technologieführerschaft zu behalten, brauche Deutschland einen stetigen Ausbau der Windenergie und stabile Rahmenbedingungen.

Von Axel Büssem