Beim Impfen in MV geht es nur zögerlich voran. Bisher wurden laut Landesamt für Gesundheit und Soziales 80 542 Impfdosen verabreicht. 60 083 Menschen wurden bisher geimpft, davon 20 459 bereits mit zwei Impfdosen.

Allein der Landkreis Vorpommern-Greifswald hält aber zwei Impfzentren und sieben Impfstützpunkte vor. Die Experten könnten täglich weit mehr als 1000 Bürger mit der Corona-Impfung versorgen.

Dr. Roswitha Bruns, medizinische Leiterin des Impfzentrums Greifswald, hält es trotzdem für realistisch, dass bis Ende September alle Bürger im Nordosten, die es wünschen, ein Impfangebot erhalten. Die Fachärztin betont: „Ein wichtiger Punkt wird sein, ob neben den aktuell drei verfügbaren Präparaten von Biontech, Moderna und Astrazeneca weitere Impfstoffe zugelassen und in größeren Mengen verimpft werden können.“

Höhere Impfbereitschaft in älteren Altersgruppen

Eine fortlaufende Querschnittstudie des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) zeigt: 49 Prozent der Befragten würden sich gegen Covid-19 impfen lassen. Die Greifswalder Expertin ist sich sicher: „Die Impfbereitschaft im Nordosten wird deutlich höher ausfallen.“

Ob beim Schutz gegen Tetanus, Masern & Co. – bei 17 Impfquoten lag MV im Bundesvergleich im vergangenen Jahr vorn. „Ich hoffe auf eine Impfbereitschaft von mindestens 70 Prozent. Dabei wird die Akzeptanz in den älteren Altersgruppen höher ausfallen als bei den jüngeren“ , betont die Medizinerin, die mehr als 40 Jahre Berufserfahrung an der Unimedizin Greifswald gesammelt hat.

Unter 18-Jährige werden derzeit nicht geimpft. Der Grund: Die entsprechenden Zulassungen der Impfstoffe für diese Altersgruppe fehlen. „Denn die Voraussetzung wäre das Vorhandensein von Kinder- und Jugendstudien. Diese sind schwer zu erstellen, da die Anforderungen extrem hoch sind“, so Dr. Bruns.

Schwellungen an Einstichstelle möglich

Ihr Fazit zu den beobachteten Nebenwirkungen bei den bislang vorgenommenen Impfungen lautet: Schwellungen, Schmerzen und Rötungen an der Einstichstelle sind möglich. Zudem können Gelenkschmerzen oder leichtes Fieber auftreten. „Diese Beschwerden machen sich innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen bemerkbar. Sie verschwinden jedoch genauso schnell wieder“, so die Medizinerin. Die beschriebenen Reaktionen seien indes normal. Sie sprechen dafür, dass „das Abwehrsystem auf die Impfung reagiert“.

In seltenen Fällen klagten die Geimpften über Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Die Hansestädterin vergleicht die aufgetretenen Unpässlichkeiten mit Reaktionen, die bei der Impfung gegen Gürtelrose auftreten. Die häufig geäußerte Befürchtung, dass der Impfstoff das Erbgut verändert, sei jedoch nach allen vorliegenden Daten unwahrscheinlich.

