Explosion bei Stralsund: Mann stirbt in Groß Lüdershagen bei Termin mit Gerichtsvollzieher

Ein sehr lauter Knall hat am Montag das kleine Dorf Groß Lüdershagen bei Stralsund erschüttert. Bei einem Hausbesitzer sollten Strom und Gas abgestellt werden. Im Haus fanden die Beamten einen Toten. Das ist bisher bekannt.

