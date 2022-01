Rostock

Der Export im Nordosten ist so hoch wie lange nicht: Bundesweit sind in allen Ländern die Exportzahlen 2020 gesunken – in MV stiegen sie. Trotz Corona-Krise hat die heimische Wirtschaft 2020 einen Rekordwert von 8,7 Milliarden Euro erzielt – fast 19 Prozent mehr als 2019.

Auch 2021 setzte sich dieser Trend fort. „Trotz der Corona-Pandemie konnte MV für die ersten zehn Monate einen deutlichen Anstieg des Ausfuhrwertes verbuchen“, sagt Peter Volkmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Von Januar bis Oktober kam die Wirtschaft auf Exporte im Wert von 7,84 Milliarden Euro – so hoch wie nie in den letzten 13 Jahren.

Die Exportschlager waren Geräte zur Energiegewinnung (12,9 Prozent) sowie Wasserfahrzeuge (8,6 Prozent) und Weizen (7,1 Prozent).

Der in Rostock und Hamburg ansässige Windenergieanlagenhersteller Nordex konnte seinen Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2021 laut Geschäftsbericht um fast ein Viertel steigern. „Die meisten der in Rostock produzierten Einheiten waren Maschinenhäuser. Hiervon gingen über 81 Prozent ins Ausland – vor allem in die Türkei, nach Frankreich, Schweden und Norwegen“, sagt Nordex-Sprecher Felix Losada. Auch rund 59 Prozent der produzierten Rotorblätter seien exportiert worden – am häufigsten nach Schweden und Finnland. Auch Andree Iffländer, Vorsitzender des Windenergy Network in MV, spricht von einer positiven Stimmung in der Windkraft-Branche. Viele Firmen seien international gut aufgestellt.

Das Stralsunder Spezialunternehmen Ostseestaal kann sich ebenfalls über steigendes Interesse freuen. „Wir verzeichnen 2021 einen spürbaren Anstieg an Anfragen aus dem Ausland – vor allem aus den Niederlanden, Italien und Russland“, sagt Sprecher Philipp Peuß.

Auftragsrekord bei HanseYachts aus Greifswald

Die HanseYachts AG aus Greifswald blickt nach eigenen Angaben auf das „ungewöhnlichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte zurück“. Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Segelyachten verzeichnete an seinen Standorten im Geschäftsjahr 2020/21 einen Rekord an Aufträgen aus dem In- und Ausland. Mit 1040 bestellten Yachten knackte die Aktiengesellschaft erstmals die 1000er-Marke, heißt es im Geschäftsbericht. Mehr als 80 Prozent aller verkauften Yachten gehen laut Unternehmensangaben in den Export.

Lediglich der zweimonatige Lockdown und die Lieferengpässe beim Material bereiteten Probleme: Seit April 2021 hat HanseYachts zwischen 45 und 65 unfertige Boote an den Standorten gelagert, „die zu 99 Prozent fertig waren und bei denen das Fehlen weniger Bauteile die Auslieferung verzögerte“, so der Geschäftsbericht. Welche Folgen die Lieferkettenprobleme für Firmen in MV haben werden, sei heute noch nicht zu beziffern, sagt Peter Volkmann von der IHK Rostock. 

Trotz steigender Zahlen steht MV im bundesweiten Vergleich immer noch an letzter Stelle. Das liegt vor allem an der Unternehmensstruktur: Im Nordosten gibt es überwiegend kleine und mittlere Unternehmen.

