Rostock

Nun trifft es auch MV: Während sich das Bundesland im April noch gegen den bundesweiten Negativtrend beim Export stemmen konnte, sanken im Mai die Ausfuhren um 17,7 Prozent. Damit liegt MV aber immer noch deutlich besser als der Bundesdurchschnitt von -29,7 Prozent.

Im April waren die Exporte aus MV noch um 13,4 Prozent gestiegen, während sie bundesweit um 31,1 Prozent gesunken waren – so stark wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Das geht aus den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor.

Mehr Waren exportiert

Demnach wurden im Mai 2020 aus MV Waren im Gesamtwert von 507,0 Millionen Euro exportiert. Im Vorjahresmonat waren es 615,9 Millionen. Die Importe gingen ebenfalls zurück: von 576,9 Millionen Euro im Mai 2019 auf jetzt 525,0 Millionen.

Immerhin konnte MV bei der Warenmenge zulegen: Im Mai 2019 wurden noch mehr Güter nach MV importiert als aus dem Land exportiert. In diesem Mai übertrafen dagegen die Ausfuhren die Einfuhren gemessen am Gewicht der Waren. Insgesamt waren es rund 725 000 Tonnen (Import: 668 000 Tonnen).

Weniger Chemie und Maschinen

Deutliche Rückgänge beim Warenwert gab es etwa bei chemischen Erzeugnissen: Im Mai 2019 brachte deren Export 74,3 Millionen Euro ein, in diesem Mai nur 38,3 Millionen (-48,5 Prozent). Bei Maschinen sank der Export von 132,1 Millionen Euro auf 98,6 Millionen (-25,3 Prozent). Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Nahrungs- und Futtermitteln und Holzprodukten stiegen die Ausfuhren dagegen leicht an.

Diesen Zuwachs erklärt der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbands MV, Martin Piehl, so: „In den vergangenen Monaten wurde die Ernte von 2019 exportiert. Und die war deutlich besser ausgefallen als 2018.“ Die aktuelle Pandemie habe damit nichts zu tun: „Essen müssen die Leute immer – Corona hin oder her.“

Wichtigstes Agrar-Exportgut in diesem Jahr war bislang Getreide. „Futtergetreide ging vor allem in den arabischen Raum, Weizen eher nach Nordafrika“, so Piehl.

Starker Jahresanfang

Das Schweriner Landesamt für Statistik kann bislang nur mit den Zahlen für das erste Quartal (Januar bis März) aufwarten, als sich die Corona-Krise noch nicht so stark auf die Wirtschaft ausgewirkt hatte. Und die sahen für MV noch sehr gut aus: Im Januar stiegen die Ausfuhren um 9,0 Prozent, im Februar um satte 26,4 Prozent und im März, als die ersten Corona-Folgen spürbar wurden, waren es immer noch +21,5 Prozent.

Peter Volkmann, Leiter des Bereichs Außenhandel bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Rostock, relativiert die Zahlen allerdings: „In den ersten fünf Monaten eines Jahres kommt es in MV oft zu erheblichen Schwankungen im Export.“ MV sei nicht so exportstark wie andere Bundesländer. „Ein Schiff, ein Kran oder einige Windkraftanlagen mehr oder weniger, die in einem Monat abgeliefert werden, können da in der Statistik schon zu großen Ausschlägen führen“, so Volkmann.

Corona anders als Finanzkrise

Dass der Export für MV nicht so bedeutend ist, habe sich schon bei der Finanzkrise 2008/09 positiv ausgewirkt, sagt Volkmann. „Damals waren wir nicht so betroffen wie andere Bundesländer, auch unser Bruttoinlandsprodukt ist nicht so stark gesunken.“

Die Corona-Krise unterscheide sich aber in entscheidenden Punkten von der Finanzkrise: „Die ging 2008 zunächst von der Finanzbranche aus und erfasste erst später die Realwirtschaft. Die Corona-Krise hat aber auf einen Schlag sehr viele Wirtschaftsbereiche getroffen.“

Abgerechnet wird zum Schluss

Wie sich das auf die Gesamtwirtschaft in MV auswirke, werde man erst am Jahresende sehen, erwartet der Experte – etwa wenn die besonders von Corona betroffene Tourismusbranche im Land Bilanz ziehe. „Und dann ist in MV nicht der Export entscheidend, sondern wie unsere Wirtschaft insgesamt durch die Krise kommt.“

Ähnlich äußert sich die Schweriner Staatskanzlei, die in der Landesregierung für den Bereich Außenhandel zuständig ist: „Für eine Einschätzung, wie groß die Auswirkungen die Corona-Krise auf den Außenhandel Mecklenburg-Vorpommerns sein werden, ist es noch zu früh. Das werden die Zahlen der nächsten Monate zeigen“, heißt es dort.

Von Axel Büssem