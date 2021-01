Rostock

Ein kleiner Piks in den Oberarm, zwei Wochen später noch einmal und schon ist das Leben zurück: Geimpfte dürfen wieder Restaurants besuchen, ins Kino und Theater gehen und können leichter ins Ausland reisen – während Ungeimpfte noch darauf warten müssen.

In Israel gehören Sonderrechte für Personen mit Corona-Impfung seit einigen Wochen zum Alltag. In Deutschland wird darüber diskutiert. „Geimpfte sollten wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen“, fordert Außenminister Heiko Maas ( SPD). Personen mit Immunschutz können sich ja nicht mehr anstecken und als Corona-Patient eines der knapper werdenden Beatmungsgeräte benötigen. Der Staat habe daher kein Recht mehr, ihren Alltag weiter massiv einzuschränken.

„Bitte keine Sonderrechte für Geimpfte“

Wäre so eine Zweiklassen-Corona-Gesellschaft in MV denkbar? Die OZ hat sich bei Veranstaltern und Betrieben umgehört, die Privilegien für Geimpfte, wenn es sie denn gäbe, gewähren könnten – verbunden mit der Aussicht, wieder ein bisschen Umsatz zu machen. Das Ergebnis fällt eindeutig aus.

OZ-Umfrage: Soll es für Geimpfte Ausnahmen von Corona-Beschränkungen geben?

„Bitte keine Sonderrechte für Geimpfte“, sagt Ulf Hrybinski entschieden. Der Fachbereichsleiter bei der Pommerschen Diakonie ist für drei Restaurants in Greifswald und Demmin zuständig. „Ich kann mir nicht vorstellen, mir von unseren Gästen einen Impfausweis vorzeigen zu lassen, bevor sie sich an einen Tisch setzen dürfen.“ So eine Trennung sorge für ein „ungutes Gefühl“ unter den Gästen und Mitarbeitern, ist Hrybinski überzeugt.

„Wer soll das kontrollieren?“

Der Diakonie-Mitarbeiter will sich selbst auf jeden Fall impfen lassen, wenn er es kann, möchte aber auch dann auf mögliche Vorteile verzichten. „Zum Beispiel beim Mund-Nasen-Schutz, wer soll das denn kontrollieren?“, fragt sich der Diakonie-Mitarbeiter. Er würde auch nach dem Piks Maske tragen, zumindest solange sich nicht jeder sofort impfen lassen kann, der es will.

„Ich möchte keinen Unterschied bei unseren Gästen machen“, erklärt Christiane Winter-Thumann von der Rostocker Hotelgruppe Arcona. „Wir setzen lieber auf unsere Hygienevorschriften“, sagt die Leiterin der Unternehmenskommunikation. Die hätten sich schließlich branchenweit bewährt. Sie möchte aber nicht ausschließen, dass einige Hoteliers das durchaus anders sehen könnten – und ihren Betrieb nur für Geimpfte öffnen würden, wenn sie es dürften.

Nach Ansicht von Juristen wäre das rechtlich zulässig: Jeder Anbieter kann Kunden ablehnen, das ist Teil der Vertragsfreiheit. Grenzen setzt allerdings das Gleichbehandlungsgesetz, Benachteiligungen etwa wegen des Geschlechts oder der Hautfarbe sind nicht zulässig.

„Für drei Leute mache ich nicht auf“

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer beim Landestourismusverband MV, hält den Zeitpunkt der Debatte für unpassend: „Eine solche Diskussion ist erst dann zulässig, wenn jeder die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen.“ Wenn dieser Zustand erreicht sei, gebe es keinen Grund mehr, Sonderrechte für Geimpfte grundsätzlich auszuschließen. Das sei dann im Prinzip nichts anderes als der angesagte Großstadt-Club mit strengem Türsteher, der sich seine Gäste ebenfalls aussucht.

Viele Fragen seien noch offen, zum Beispiel, was als Impfnachweis gelten könnte und wie sich das Ganze kontrollieren ließe. Öffentlich will sich kein Unternehmen auf OZ-Anfrage als Unterstützer des Heiko-Maas-Vorschlags zu erkennen geben. Das Thema ist offenbar heikel: Gleich mehrere große Hotels aus MV lehnten eine Stellungnahme ab.

„Das lohnt sich noch nicht, für drei Leute werde ich nicht aufmachen“, sagt Peer Kretschmar, Betreiber des Ostseekinos in Kühlungsborn. Noch gebe es viel zu wenige Impfungen, als dass solche Ausnahmen Sinn machen würde – die Kretschmar ohnehin ablehnt. „Das muss noch mehr erforscht werden“, sagt der Kino-Chef, „noch ist ja nicht mal klar, ob Geimpfte noch für andere ansteckend sind.“

Dass er demnächst an seiner Kasse steht und Kinokarten, Popcorn und Getränke erst nach Vorlage eines amtlichen Impfausweises aushändigt, schließt Kretschmar aus. Er möchte lieber ein Ende des Lockdowns abwarten. „So lange müssen wir noch die Zähne zusammenbeißen“, sagt er.

Das sagen weitere Menschen in MV zu dem umstrittenen Vorschlag:

Mario Post (51) von der Insel Rügen: „Ich finde das nicht gut, denn so hätten wir eine indirekte Impfpflicht, die nur durch die Hintertür kommuniziert wird. Wer diese Privilegien haben will, müsste sich dann impfen lassen. Man sollte den Leuten entweder selber überlassen, ob sie sich impfen lassen wollen, oder eine Impfpflicht einführen. Wenn es soweit ist, werde ich mich impfen lassen." Quelle: Vanessa Weindok

Gerd Gerber (59): „Privilegien für Geimpfte finde ich nicht so gut, weil dadurch eine klare Abgrenzung innerhalb der Gesellschaft entstehen würde und so auch jede Menge Unruhe und Widerspruch. Auf der einen Seite wird gesagt, Impfen ist keine Pflicht und auf der anderen Seite sortieren wir die Leute aus. Die einen dürfen und die anderen dürfen nicht. Das geht nicht.“ Quelle: Vanessa Weindok

Sebastian Dallman (33): „Das wäre natürlich schön für alle, die früh geimpft werden können, aber aus Solidaritätsgründen sollten alle so weiter machen wie bisher. Ich würde mich gerne impfen lassen, aber ich kann nicht, weil es einfach noch dauert und dann wäre es nett, wenn alle ein wenig länger warten.“ Quelle: Vanessa Weindok

Von Gerald Kleine Wördemann