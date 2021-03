Warnemünde

Okay, sagen wir mal so: Die müssen das nicht machen! Keiner zwingt sie. Die machen das gern. Die Runde in der Ostsee ist das Highlight jedes Tages. Im Dezember, Januar oder März. Im Sommer, wenn die Ostsee mit 20 Grad Celsius Sachsenwasser hat – da kann ja jeder schwimmen. Das ist lauwarme Badewanne nur ohne Quietschentchen.

Aber jetzt: 3,7 Grad Wasser, sechs Grad Luft. Herrlich! Genau das Wetter, bei dem normale Menschen auf der Couch sitzen und Melissentee schlürfen.

210 Meter zur ersten Tonne, 210 Meter zur zweiten – bei 3,7 Grad

Birger Bauch (54) und Britta Buhlmann (28) sind, na ja, nennen wir es: speziell. Sie gehören der wachsenden Community der Eisbader an, gehen aber einen Schritt weiter: Extremschwimmen. Bis zu 45 Minuten bleiben sie im Wasser. Vor Warnemünde schwimmen sie bis zur ersten und auch zweiten Tonne unterhalb des Hotels Neptun am Turm 3 der Wasserwacht. 210 Meter. Die zweite ist weitere 210 Meter weg. Es sind Warntonnen wegen der Ansaugrohre für die Meerwasserversorgung des Hotels Neptun.

Warum tut man sich das an? Britta Buhlmann ist Ärztin. Sie sagt: „Ich geh’ gern morgens schwimmen. Das macht wach und wirkt besser als Morgenkaffee.“ Medizinisch gesehen härtet das Schwimmen in Eiswasser das Immunsystem ab. Saisonale Krankheiten, mit denen sich Otto Normalschwimmer so rumschlägt übers Jahr, kennen sie nicht. Es kann vorkommen, dass man sich was einfängt, wenn man übertreibt im kalten Wasser, sagt die Ärztin.

Gefahr: Tiefenzittern – der Afterdrop

Physiologisch gesehen passiert beim Eisbaden Folgendes: Die hautnahen Gefäße ziehen sich zusammen, wenn man im Wasser ist. Die Körpertemperatur sinkt abrupt ab. Die Gefäße im Inneren weiten sich. Der Körper reagiert damit auf den Schock der Kälte und stellt sicher, dass das Blut lange zirkulieren kann und der Körper seine Kerntemperatur hält. Macht man das regelmäßig, ist das so ’ne Art Kraftausdauertraining für die Gefäße.

Birger Bauch sagt: „Bei um die drei Grad können auch wir nicht länger als 20 Minuten im Wasser bleiben. Sonst wird’s gefährlich.“ Dann droht das Tiefenzittern – der Afterdrop. Also der Moment, wenn das kalte Blut aus den Extremitäten im Körperinneren ankommt. Britta lacht: „Bis dahin sollte man wieder angezogen sein. Sonst geht’s nicht wegen der Zitterei.“

Ice! Ice, Baby – Good Vibrations schon am Morgen

Studien, welche Effekte Eisbaden exakt hat, gibt es nicht. Schwimmer sagen, dass das Immunsystem, Psyche und Herz-Kreislaufsystem und das vegetative Nervensystem gestärkt werden. Aber das sei nicht der Grund, ins kalte Wasser zu steigen. Sie tun das, weil sie es lieben, weil sie – sorry, muss jetzt sein – es geil finden. Es macht Kick und der Tag hat gute Laune. Ice! Ice, Baby – good Vibrations!

Sundschwimmen, Vilmschwimmen, Müritzman

Seit drei Jahren gehen sie zu zweit ins Wasser. Britta sagt: „Aus Spaß am Schwimmen, aus Liebe zur Ostsee, und aus Freude am Mee/hr.“ Die Schwimmerin warnt: „Bitte nicht nachmachen und vor allem nie allein.“ Wer Lust hat, so etwas anzufangen, sollte sich Eisbadern anschließen (www.rostocker-seehunde.de).

Zur Galerie Britta Buhlmann (28) und Birger Bauch (54) aus Rostock gehen täglich in der Ostsee schwimmen – 20 bis 45 Minuten. Auch bei Minusgraden von Dezember bis Januar. OZ-Chefreporter Michael Meyer (57) hat sich im Selbstversuch mit ins Wasser gewagt. Die Extremsportler spendierten sogar einen Neopren. Er hielt drei Minuten durch, die beiden Profis 14 Minuten.

Als Schwimmer aktiv sind beide schon lange. Bei Open-Water-Events, wie Sundschwimmen, Vilmschwimmen, Boddenschwimmen oder Müritzman, sieht man sie im Wasser. 2020 hat Britta Buhlmann das Zwölf-Stunden-Schwimmen in Greifswald gewonnen. 31,5 Kilometer im Hallenbad von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends. 1116 Wenden.

Nach dem Schwimmen im Eiswasser kippt sich Birger Bauch (54) warmes Wasser über die Füße. Quelle: Dietmar Lilienthal

Seitdem Corona seinen Mehltau übers Land legt, gehen sie täglich ins Wasser. Sie treffen sich am Wachturm, wo sie sich umziehen. Badesachen, Badekappe, Neoprenfüßlinge- und Handschuhe überstülpen, Rettungsboje umgurten, los geht’s. 20 bis 40 Minuten lang bleiben sie im Wasser. Bei 3,7 Grad Wassertemperatur schwimmen Britta und Birger zur ersten Tonne.

420 Meter Ostsee hin und zurück. 14 Minuten in drei Grad kaltem Wasser. Auf See heißt es für Menschen, die außenbords gedrückt wurden: Pro Grad Wassertemperatur eine Minute, dann geht’s Richtung Ohnmacht. Nach zehn Minuten bei drei Grad ist – so die Faustregel – die Überlebenschance minimal!

Sind das Seehunde? „Das sind die Verrückten von Warnemünde“

Warum halten die beiden das aus? Training! Weil sich ihr Körper an die Belastung gewöhnt hat. Und weil sie cool bleiben, nicht panisch werden. Das Kälteste, was ihnen in Erinnerung ist, war ein Törn im Dezember bei vier Grad Luft. Da war es im Wasser wärmer als draußen. Und als sie an der zweiten Tonne ankamen, war die komplett vereist.

Brittas Lebensgefährte Nils Schade (35) begleitet sie meist zum Schwimmen. Am Strand wird er von Spaziergängern gefragt, was das im Wasser sei: Seehunde? Eisbader? „Das da? Das sind die Verrückten von Warnemünde.“

Von Michael Meyer