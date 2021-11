Ob 2G oder 2G plus in MV: Nur Geimpfte und Genesene dürfen Innenbereiche betreten und Freizeitangebote nutzen. Doch bei beiden Modellen gibt es Ausnahmen von der Regel. Wer auch ohne Impf- oder Genesenennachweis Zutritt gewährt bekommt und was Betroffene beachten müssen.